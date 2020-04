Wallonie Belgique Tourisme a rassemblé sur son site une sélection de musées et sites touristiques wallons qui vous proposent de découvrir leurs contenus de manière virtuelle. L'idée est de partir à la découverte de leurs collections, leurs trésors culturels, leurs expositions, leurs pièces maitresses depuis votre outil numérique !

À l'approche des vacances de Pâques, et malgré le retour des beaux jours, la crise du coronavirus oblige les Belges à rester enfermés chez eux. Et si vous profitiez du confinement pour visiter votre région depuis chez vous ?

La Citadelle de Namur, les petites rues de Dinant, les églises de Grez-Doiceau ou encore les trésors de Huy... Wallonie Belgique Tourisme vous propose de partir à la découverte de sept lieux emblématiques de Wallonie.

La Collégiale Notre-Dame et ses trésors, à Huy

Ça se passe ici : walloniebelgiquetourisme.be/VisitesVirtuelles

