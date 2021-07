Ses bulles ont été sacrées meilleures au monde ! Découvrez le Domaine du Chant d'Eole, près de Mons, lors d'une visite guidée et d'une halte au restaurant éphémère, au coeur des vignes.

C'est en 2010, à la suite d'une rencontre entre un viticulteur champenois et une famille d'exploitants agricoles belges, les Ewbank, que le Domaine du Chant d'Eole a vu le jour, à Quévy. Une association pour développer des vins effervescents, élaborés selon la méthode traditionnelle, grâce à un sol riche en craie (la même qu'en Champagne).

Au pied d'éoliennes

Le vignoble hennuyer, orienté plein sud, doit son nom à son emplacement au milieu d'un parc éolien. Une particularité qui offre un avantage indéniable pour l'élaboration de raisins et donc de bulles de qualité... "Quand nous avons commencé à cultiver des vignes, nous avons remarqué qu'il y avait davantage de raisins au pied des éoliennes. En effet, ces dernières brassent de l'air plus chaud vers le sol, retardant ainsi les gelées. Du coup, nous avons même ajouté des tours antigel pour chasser le froid et amener l'air chaud", nous explique Hubert Ewbank, le directeur général du Domaine du Chant d'Eole.

© Chant d'Eole

Du raisin à la bouteille

En route pour une petite visite des lieux... "On aime parler, ici, de bulles belges !", raconte d'emblée notre guide Roxane, alors que nous contemplons ce vignoble de 30 hectares. Pas moins de 270.000 pieds de vigne de cépages traditionnels : Chardonnay (95%), Pinot noir (4%) et Pinot blanc (1%). Après avoir survolé l'histoire du vignoble, expliqué la plantation, le choix des cépages et les étapes d'entretien de la vigne, notre guide nous emmène au chai, très moderne, pour y expliquer le processus de vinification : les pressoirs pour fractionner les jus, la fermentation alcoolique, l'affinement en bouteille ou encore le remuage en gyropalette. "En fait, deux ans s'écoulent entre la vendange et l'ouverture de la bouteille de mousseux", indique Roxane en précisant qu'il se déguste à 8°c et dans les deux ans. Ici, jusqu'à 150.000 bouteilles sont produites chaque année et avec les nouvelles plantations, le Domaine pourra produire jusqu'à 300.000 bouteilles. Et cocorico local, même belge, ce vin mousseux a été désigné, en 2019, le meilleur du monde ! Le Domaine décroche d'ailleurs régulièrement des récompenses lors de concours internationaux. La plus récente étant une médaille d'argent au Japon, en mars dernier.

© Olivia van de Putte

Le vent en poupe

Les projets ne manquent pas puisque le Domaine du Chant d'Eole plantera 12 hectares de vignes supplémentaires en 2022. Dès lors, il devrait, logiquement, devenir le plus grand vignoble de Belgique. En outre, une gamme de cosmétiques issus de sous-produits de la vigne devrait être développée, une première dans le pays. Elle utiliserait notamment des sarments car les rameaux de vigne sont riches en polyphénols, des molécules antioxydantes. "Le Domaine a le vin en poupe !", lance fièrement Roxane. La visite guidée s'achève par une agréable dégustation notamment de Brut Blanc de Blancs, aux bulles délicates, et de Brut Rosé, aux fins arômes de fruits rouges.

© Olivia van de Putte

Une carte très belge

Nous décidons alors de poursuive cette excursion gustative au restaurant estival : une accueillante structure en bois installée au pied d'une éolienne, au milieu des vignes. De là, une vue magnifique avec un sentiment de dépaysement... Pour l'apéritif, tentez le tout nouveau Belgian Spritz. Un cocktail rafraîchissant élaboré à partir d'un gin belge aromatisé aux kumquats (cultivés dans une ferme bio belge en Espagne) et distillé à la Distillerie de Biercée. A déguster avec des bulles du Chant d'Eole, évidemment ! Le reste de la carte fait aussi la part belle aux produits locaux ou du moins belges. Nous optons pour deux plats clin d'oeil à ce coteau : en entrée, un succulent coeur de saumon fumé aux sarments de vigne du Domaine, avec une émulsion au Chant d'Eole Blanc de Blancs ; suivi d'un dos de cabillaud avec une réduction d'Eole Belgian Spritz, apportant une surprenante pointe d'amertume. Deux assiettes goûteuses, harmonieuses et copieuses... Et en dessert ? Repus, nous avons passé notre tour même si la soupe de fraises locales, avec glace vanille, à l'élixir Saint-Georges (la liqueur apéritive du Domaine aux arômes de fruits confits) nous tentait bien... Le moment est venu de quitter cet écrin de nature. Peut-être que le vent nous y portera à nouveau !

© Olivia van de Putte

Domaine du Chant d'Eole, 58 Grand'Route, 7040 Quévy-le-Grand. Restaurant ouvert jusqu'au 19/9. Infos & réservations : 065 22 05 00 www.chantdeole.be

