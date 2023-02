Au sud de Lyon, la ville française de Vienne constitue un arrêt obligatoire sur la route des vacances, pour les gourmands et amateurs de vins.

Pénétrer dans le pavillon du Tourisme de Vienne, c'est se retrouver face à un mur de vins, des dizaines de bouteilles bariolées disposées sur une étagère sans fin. La petite cité, située à vingt kilomètres à peine au sud de Lyon, est la capitale des Côtes-du-Rhône septentrionaux. Sur son territoire sont produites deux AOC parmi les plus prestigieuses de France: le Côte-Rôtie et le Condrieu, un vin à la robe dorée, à base de viognier, rien de moins que grandiose. Des vins remarquables, aujourd'hui encore produits en petites quantités. Et pour cause! Les coteaux de la vallée du Rhône s'avèrent ici diablement escarpés, obligeant les vignerons à parcourir leurs parcelles avec des cordes et à faire pousser leurs vignes sur de courtes terrasses entourées de murs de pierres sèches, les "chaillets". Tout, ou presque, s'y fait encore à la main. Un savoir-faire de passionnés qui remonte à l'époque romaine où ses vins étaient célèbres dans tout l'empire. Et, déjà à l'époque, le raisin était cultivé en terrasse. Il se chuchote d'ailleurs que dans les vignobles actuels, certains murs auraient près de 2.000 ans! On ne saurait que vous conseiller de partir à la découverte des producteurs et de visiter leurs vignes: leur relief abrupt crée de splendides panoramas ouverts sur le fleuve.Boire un petit coup, c'est certes agréable, mais c'est encore meilleur si le vin est bien accompagné. Bonne nouvelle: Vienne et sa région se distinguent justement par leurs bonnes tables. Une réalité liée à la situation géographique de la ville: proche de Lyon, repaire de fins becs, elle est aussi située le long de la mythique Nationale 7, passage autrefois obligé pour se rendre à la Côte d'Azur ou en Italie. À une époque où les véhicules étaient moins rapides, il était de bon ton d'interrompre le voyage par des haltes gourmandes, et, dans ce registre, Vienne se taillait la part du lion. Fidèle au poste depuis 1822, le restaurant la Pyramide**, reste par exemple une référence dans l'histoire de la gastronomie française. L'établissement tire son nom d'une colonne toute proche, qui bornait autrefois le cirque romain de l'antique Vienna, et sous laquelle, dit la légende, serait enterré Ponce Pilate. Autre adresse immanquable, elle aussi étoilée: le Domaine de Clairefontaine, établi dans l'ancien palais de villégiature des évêques de Lyon. Mais si vous avez l'âme curieuse, le mieux est encore de partir à la découverte des produits d'exception de la région. Libre à vous de parcourir le marché hebdomadaire de Vienne, le deuxième plus grand marché permanent de France. Le genre de lieu qui se parcourt aux petites heures, tôt le matin, pour se saoûler de couleurs, d'effluves et de goûts, émanant des plus de 350 étals. N'hésitez pas à vous y procurer tout ce qu'il faut pour confectionner un pique-nique savoureux, avant de partir à la découverte de Vienne. Celle-ci mériterait d'être plus connue, tant son patrimoine gallo-romain est bluffant! On vous en dit tout sur notre site internet, via plusmagazine.levif.be/vienne.