Nombreux sont les vacanciers qui privilégieront la voiture cette année. Quand un trajet s'annonce long et fatigant, mieux vaut prendre ses précautions et préparer au mieux son voyage pour éviter les pépins sur la route. Nos conseils.

Un petit check-up technique

Votre voiture aussi a besoin d'un petit bilan santé avant le jour j : parcourir des centaines de kilomètres demande un entretien préalable pour éviter la panne en cours de route. La météo et le poids de vos bagages sont certainement les pires ennemis de votre véhicule, mieux vaut donc l'y préparer. Il est notamment primordial de vérifier l'état de vos pneus (usure, pression...), mais aussi de vos plaquettes de frein. Vérifiez également les niveaux d'huile et d'eau la veille du départ. Enfin, dernier conseil, mais pas des moindres: n'oubliez pas de faire le plein d'essence avant de partir.

Bien charger sa voiture

Nul besoin de vous expliquer que le coffre d'une voiture est loin d'être extensible. Il faut donc ranger intelligemment vos bagages : en commençant par les valises dures - de la plus grosse à la plus petite -, puis les autres sac de voyage et autre matériel nécessaire. N'hésitez pas à intercaler des plus petites affaires pour combler les trous et caler les affaires entre elles. En dernier, placez les objets dont vous aurez besoin durant le trajet (pique-nique, pharmacie, pull, veste de pluie...). Surtout, évitez de placer des objets sur la plage arrière: en cas d'accident ou de freinage trop brusque, ces derniers peuvent se transformer en projectiles, surtout s'ils ne sont pas attachés. Si nécessaire, utilisez un coffre de toit. Veillez cependant à ne pas dépasser la limite de poids.

Documents voiture et assurance

Veillez à ce que tous les papiers indispensables soient à bord (permis de conduire, papiers du véhicule...), sans oublier les gilets fluorescents et le triangle de danger. Pensez à souscrire à une assistance voyage (ou à défaut à une simple assistance dépannage incluant l'étranger)

Des pauses fréquentes

Sur de longs trajets en voiture, il est important de se reposer et de marquer une pause toutes les deux heures. Evitez aussi, quand c'est possible, de rouler pendant les heures difficiles: entre 14 h et 16 h et entre 2 h et 6 h du matin. Le risque de somnoler au volant est trois fois plus élevé à 16h qu'à 10h du matin.

GPS et carte

En plus de votre GPS, emportez systématiquement une carte avec vous. Votre GPS n'est pas toujours fiable : travaux, déviations, mises à jour tardives peuvent être trompeurs. Le mieux est d'établir au préalable votre itinéraire, et d'imprimer une carte avec le tracé du parcours. Par ailleurs, l'usage du GPS ou du détecteur de radar (comme le Coyote) n'est pas autorisé partout et à tout moment. Pensez à vérifier la réglementation des pays que vous traversez avant de vous mettre en route.

Pensez à temps aux vignettes

Avant de partir, vérifiez s'il vous faut une vignette routière car c'est parfois impossible ou compliqué de se la procurer pendant le voyage.

, la vignette Crit'Air ou "certificat qualité de l'air" est obligatoire dans plusieurs villes depuis le 1er juillet 2017. Il n'est pas possible de l'acheter sur place, mais vous pouvez la commander en ligne. Ne tardez pas car la livraison peut prendre de 10 à 30 jours. En Allemagne, dans les Umweltzones (zones environnementales) vous aurez besoin d'une éco-vignette ou "Umweltplakette". Commandez votre éco-vignette en ligne.

Source: Touring

