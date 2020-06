Port du masque, contrôles de température ou accès aux toilettes: l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a publié une série de recommandations sanitaires à destination du transport aérien. De son côté, l'organisateur de voyages Neckermann lance une plateforme d'information pour le touriste Belge avec une carte interactive et les dernières informations concernant les mesures de sécurité par pays.

Ce véritable guide des bonnes pratiques sanitaires est la pierre angulaire d'un rapport rédigé par une "task force" de cette agence de l'ONU basée à Montréal. Il formule plusieurs propositions pour une relance progressive et durable du secteur aérien alors que de nombreux pays ont entamé leur déconfinement.

Les recommandations se veulent un "cadre" visant la sécurité autant des passagers que des personnels, dans les aéroports comme à bord des avions.

Les règles à l'aéroport et dans l'avion

Le voyageur devrait présenter, à son arrivée à l'aéroport, une déclaration de santé et subir un premier contrôle de température, propose l'OACI.

L'enregistrement en ligne avant d'arriver à l'aéroport est préconisé et les passagers sont priés de voyager aussi léger que possible, avec un petit bagage à main. Journaux et magazines ne seront plus les bienvenus à bord, et les ventes en duty-free limitées.

Les cartes d'embarquement sur téléphone mobile doivent être privilégiées, de même que plus généralement toutes les technologies "sans contact" (reconnaissance faciale ou oculaire) dans les aéroports. "Cela permettra d'éliminer ou de réduire fortement la nécessité d'un contact entre employés et passagers pour les documents de voyage", souligne le rapport.

De même, l'accès au terminal devrait être limité aux voyageurs, à leurs accompagnants pour les personnes handicapées par exemple, et au personnel.

Le port du masque ou d'un couvre-visage doit être obligatoire à l'intérieur du terminal, où une distance physique d'au moins un mètre doit être respectée, ainsi qu'à bord des appareils. Les employés de l'aéroport devront eux aussi être équipés d'équipements de protection pouvant inclure des visières, des gants ou des masques médicaux.

Une fois à l'intérieur de l'avion, les passagers doivent garder leur masque et se déplacer le moins possible pendant le vol, en évitant les files d'attente vers les toilettes pour ne pas risquer de contaminer les autres passagers. Les passagers devraient se voir affecter une cabine de toilettes en fonction de leur emplacement dans l'avion.

Sur l'une des mesures les plus attendues, l'OACI ne préconise pas de neutraliser un siège sur deux pour assurer la distanciation physique, un système dénoncé par l'industrie. L'organisation demande toutefois que les voyageurs soient aussi éloignés les uns des autres que possible, en fonction du taux d'occupation de l'avion.

Elle préconise également que la nourriture à bord soit pré-emballée et que l'avion soit désinfecté régulièrement.

Ces mesures seront appelées à évoluer en fonction de l'évaluation des risques, et n'auront pas de caractère obligatoire.

Quid de l'étranger ?

Où pourront partir les Belges en juillet et en août ? Les voyages à l'étranger seront-ils envisageables ? Alors que de nombreux citoyens entament la dernière ligne droite avant les vacances d'été, plusieurs se demandent encore où aller, et quoi réserver.

C'est pourquoi l'organisateur de voyages Neckermann lance une plateforme d'information pour le touriste Belge avec une carte interactive évolutive et les dernières informations concernant les mesures de sécurité par pays.

Dans les semaines à venir, Neckermann va ainsi fournir aux vacanciers un aperçu clair des conseils de voyage que chaque pays va suivre séparément.

" Le touriste Belge pourra suivre chaque jour où il peut partir en vacances et où il ne peut pas", selon ce qui a été décidé au Conseil National de Sécurité concernant les vacances à l'étranger", précise l'organisateur de voyages.

La carte évoluera en fonction des mesures et décisions prises par les autorités tant belges qu'étrangères. "Dès qu'un pays modifie son conseil de voyage, cela sera visible sur notre carte. Pratique pour les voyageurs qui ne devront donc pas chercher eux-mêmes tous les conseils de voyage séparément."

Cliquez ici pour voir la CARTE en temps réel En vert, les pays ouverts aux Belges (accès limité ou sous conditions). En jaune, pays ouverts aux Belges à partir du 15 juin. En bleu, pays ouverts aux Belges à partir du 1 juillet. En rouge, pays pas encore ouverts aux voyageurs. En gris, situation inconnue. Cette carte évolue chaque jour, cliquez sur le lien pour voir la situation en temps réel. © Neckermann

