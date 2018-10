Une rétro photo de Yann Arthus-Bertrand

C'est à l'âge de 30 ans, que le Parisien Yann Arthus-Bertrand s'installe au Kenya pour étudier le comportement d'une famille de lions. Là, il devient pilote de montgolfière et s'initie à la photographie aérienne pour financer son projet. Un projet qui sera d'ailleurs le point de départ de son travail sur la "Terre vue du ciel". A son retour d'Afrique, il se consacre au photojournalisme, période durant laquelle il couvrira de nombreuses compétitions sportives comme le Paris-Dakar où il photographiera les participants et leur environnement plutôt que la course en elle-même. Fin des années 80, il réalise des portraits de métiers et explore aussi le lien entre l'homme et l'animal. Pour le passage à l'an 2000, il s'engage dans un projet pharaonique consistant à faire l'état des lieux photographique de la planète. Objectif : sensibiliser le public aux beautés de la Terre en partageant ses expériences et découvertes.

Des tirages jamais dévoilés

Organisée du 12 octobre au 22 décembre à la LMS Gallery, l'exposition couvre près de 40 ans de photographies et comprend une cinquantaine de clichés de Yann Arthus-Bertrand dont certains n'ont encore jamais été montrés au grand public. Certaines photographies ont été conservées jusqu'à présent en diapositive. "Cette rétrospective raconte le cheminement d'un homme engagé qui oeuvre tel un scientifique, pour tenter d'expliquer la Terre et ses phénomènes d'une manière artistique, en recherchant du sens, du graphisme et de l'émotion", indiquent les organisateurs de l'exposition.

Ses polaroids en vente

Des polaroids du septuagénaire qui a pris pour habitude de dire: "Les lions m'ont appris la photographie" sont présentés pour la première fois au public. Le plus ? Ils sont proposés à la vente accompagnés du tirage de la photographie correspondante !