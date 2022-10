S'il y a mille et une façons d'arpenter les rues d'Anvers, une escapade sur le thème du chocolat devrait en allécher plus d'un!

La promenade chocolat pourrait débuter au musée Chocolate Nation. Un musée qui se veut didactique et gustatif (un petit kit de dégustation de saveurs est compris dans le billet). Il remonte la filière du chocolat: des fèves venues des pays chauds jusqu'au plus grand port de stockage de cacao du monde. Qui se trouve où? À Anvers évidemment! Une véritable petite ligne de production nous dévoile aussi les secrets de fabrication du chocolat. À la sortie du musée, une seule idée nous vient en tête: passer de la théorie à la pratique après les "amuse-bouche". Et arpenter alors la cité portuaire pour trouver son bonheur chocolaté.Dans un choix purement subjectif, quelques noms émergent alors comme The Chocolate Line de Dominique Persoone dans le bâtiment historique Palais au Meir. Une autre adresse? DelRey (Appelmansstraat) est connu des Anversois depuis plus de sept décennies. Parmi d'autres valeurs sûres, retenons Günther Watté (Steenhouwersvest ) et Sjokolat (Hoogstraat). Le dernier coup de projecteur sera pour Jitsk, le jeune chocolatier qui cartonne. Il a voyagé dans le monde entier pour poser boutique et atelier au sein du site de la brasserie de Koninck. Enfin, si vous êtes attentifs aux vitrines des chocolatiers dans le centre-ville, vous verrez souvent les Antwerpse handjes (petites mains d'Anvers), la spécialité anversoise faite de biscuit et de chocolat, cela va de soi!