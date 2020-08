Retrouver les grillades d'été, quel bonheur... Pour les mettre en valeur, on zappe les sauces toutes prêtes et on les fait soi-même. Facile et délicieux !

Ingrédients (Pour 6 personnes)PréparationÉpluchez les mangues et coupez la chair en morceaux. Hachez finement les oignons.Faites chauffer l'huile d'olive dans une casserole et mettez-y les oignons à revenir. Saupoudrez de sucre et laissez caraméliser légèrement. Ajoutez la chair de mangue. Déglacez avec le vinaigre et le nectar. Ajoutez les épices et laissez cuire à feu moyen pendant 20 minutes.Réduisez en purée fine après. Salez et poivrez. Versez dans un bocal (environ 500 ml).Ingrédients (Pour 6 personnes)PréparationHachez finement les oignons. Faites chauffer l'huile dans une casserole et mettez-y les oignons à revenir jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Saupoudrez de sucre et laissez caraméliser légèrement. Incorporez le concentré de tomates.Emincez les fraises. Ajoutez-les aux oignons avec le jus de citron, le jus de grenade et 100 ml d'eau. Laissez cuire à feu moyen pendant 10 minutes.Réduisez en purée fine à l'aide d'un mixer plongeant. Retirez du feu et ajoutez les graines de grenade. Laissez refroidir puis épicez avec un peu de piment. Ingrédients (Pour 6 personnes)PréparationFaites griller les noisettes et les amandes dans une poêle chaude. Retirez du feu quand elles sont bien dorées et laissez refroidir.Lavez les herbes et effeuillez-les. Lavez les piments, coupez-les en deux puis émincez-les.Réduisez les ingrédients en purée fine avec le jus et les zestes de citron vert, l'huile et le sirop. Salez légèrement. Ingrédients (Pour 6 personnes)PréparationDétaillez finement les oignons, l'ail et le gingembre. Hachez finement le piment.Faites chauffer l'huile d'olive dans une casserole et mettez-y les oignons, l'ail, le gingembre et le piment à revenir. Ajoutez les myrtilles, saupoudrez avec le sucre et laissez caraméliser.Déglacez avec le vinaigre puis laissez réduire un peu. Versez le jus de pomme et ajoutez les épices. Laissez réduire à feu doux pendant 15-20 minutes. Laissez refroidir puis servez de suite. Ingrédients (Pour 6 personnes)PréparationHachez finement les oignons et l'ail. Coupez les poivrons en deux et émincez la chair. Coupez la chair d'ananas en dés.Faites chauffer l'huile d'olive dans une casserole et mettez-y les oignons, l'ail et les poivrons à revenir. Versez le sirop et laissez caraméliser légèrement. Ajoutez l'ananas et le vinaigre. Laissez cuire environ 2 minutes puis ajoutez les tomates. Assaisonnez avec le paprika, le poivre de Cayenne, le piment et le coriandre.Continuez la cuisson à feu doux pendant 15-20 minutes. Poivrez et ajoutez le sel fumé. Retirez du feu et laissez refroidir. Conservez dans des bocaux et servez avec des grillades.