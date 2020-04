Venez jeter un coup d'oeil derrière la façade de la résidence londonienne de la Reine d'Angleterre. Une visite bien particulière puisqu'elle est virtuelle. En effet, les palais ont eux aussi été contraints de fermer leurs portes durant cette crise du coronavirus.

Buckingham Palace, le palais dans lequel travaille la Reine d'Angleterre Elisabeth, est sans aucun doute l'une des résidences royales les plus célèbres au monde. Chaque été, il ouvre ses portes aux visiteurs pendant dix semaines. En 2020, il devrait normalement être ouvert du 25 juillet au 4 octobre. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore si cela sera possible, car des mesures strictes ont été mises en place au Royaume-Uni pour contenir le coronavirus.

Il est néanmoins permis d'y jeter un coup d'oeil grâce à des webcams. Une visite virtuelle vous fait découvrir le Palais comme si vous y étiez : la visite commence par le Grand Staircase - le grand hall d'entrée où la reine accueille ses invités lors des visites d'État. La salle du trône et le White Drawing Room sont également ouverts aux regards virtuels. Cliquez sur les icônes pour obtenir plus d'informations sur le piano à queue, le trône ou la balustrade en bronzedoré du Grand Escalier.

Buckingham House

Saviez-vous que le Buckingham Palace s'appelait à l'origine Buckingham House ? Le Palais a plus de 300 ans et servait à l'origine de résidence au Duc de Buckingham. Au fil du temps, il s'est considérablement développé.

La reine Victoria a été la première monarque à s'y installer en 1837 et depuis, le Buckingham Palace est devenu le siège administratif du chef de l'État. Le Palais compte aujourd'hui pas moins de 775 pièces. Les 19 "state rooms" - les salles d'apparat - peuvent être visitées. En outre, il y a 52 chambres royales et d'invités, 188 chambres de personnel, 92 bureaux et 78 salles de bain.

Le Palais est le lieu où les ministres de la Reine, ainsi que les invités étrangers sont reçus en audience. Des événements et des réceptions officielles y sont organisés. L'une des cérémonies les plus célèbres est celle de Trooping the Color, l'anniversaire officiel de la Reine Elizabeth. Pour les touristes, la relève pompeuse de la garde - en dehors de la période de coronavirus - est un événement particulièrement populaire.

Buckingham Palace Virtual Tour: www.rct.uk ou www.royal.uk

Buckingham Palace, le palais dans lequel travaille la Reine d'Angleterre Elisabeth, est sans aucun doute l'une des résidences royales les plus célèbres au monde. Chaque été, il ouvre ses portes aux visiteurs pendant dix semaines. En 2020, il devrait normalement être ouvert du 25 juillet au 4 octobre. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore si cela sera possible, car des mesures strictes ont été mises en place au Royaume-Uni pour contenir le coronavirus. Il est néanmoins permis d'y jeter un coup d'oeil grâce à des webcams. Une visite virtuelle vous fait découvrir le Palais comme si vous y étiez : la visite commence par le Grand Staircase - le grand hall d'entrée où la reine accueille ses invités lors des visites d'État. La salle du trône et le White Drawing Room sont également ouverts aux regards virtuels. Cliquez sur les icônes pour obtenir plus d'informations sur le piano à queue, le trône ou la balustrade en bronzedoré du Grand Escalier.Saviez-vous que le Buckingham Palace s'appelait à l'origine Buckingham House ? Le Palais a plus de 300 ans et servait à l'origine de résidence au Duc de Buckingham. Au fil du temps, il s'est considérablement développé. La reine Victoria a été la première monarque à s'y installer en 1837 et depuis, le Buckingham Palace est devenu le siège administratif du chef de l'État. Le Palais compte aujourd'hui pas moins de 775 pièces. Les 19 "state rooms" - les salles d'apparat - peuvent être visitées. En outre, il y a 52 chambres royales et d'invités, 188 chambres de personnel, 92 bureaux et 78 salles de bain. Le Palais est le lieu où les ministres de la Reine, ainsi que les invités étrangers sont reçus en audience. Des événements et des réceptions officielles y sont organisés. L'une des cérémonies les plus célèbres est celle de Trooping the Color, l'anniversaire officiel de la Reine Elizabeth. Pour les touristes, la relève pompeuse de la garde - en dehors de la période de coronavirus - est un événement particulièrement populaire.