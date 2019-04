Remontez le temps au fil de créations d'artistes qui ont révolutionné l'histoire de l'art, de la Renaissance à aujourd'hui.

Présentée à Boverie, cette exposition inédite propose un voyage à travers les peintures et sculptures de la riche collection du musée des Beaux-Arts de Liège. Quelque 200 trésors, internationalement célèbres et moins connus, dont certains n'avaient plus été montrés depuis longtemps !

