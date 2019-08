Se promener dans les bois et campagnes du Hainaut tout en s'amusant, c'est ce que proposent les chasses aux trésors "Rallye Nature". À travers divers jeux et quiz, partez à la découverte des merveilles naturelles qui nous entourent.

Cet outil pédagogique a été créé en collaboration et avec le soutien du projet Tous Eco-Citoyens!, dans le cadre du programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. Ce projet réunit 11 partenaires français et belges, dont la Province de Hainaut, et ce, pour une cause commune: la protection de la biodiversité au-delà des frontières.

Deux parcours sont proposés en Hainaut :

Le "Mystère de la rue du Biez"

. © Hainaut Développement

Gaspard, le saule têtard, habite la prairie de la rue du Biez à Wadelincourt, un village bucolique en province du Hainaut. Lui qui, d'habitude, est heureux de vivre dans cette belle nature, a beaucoup de chagrin ces derniers temps. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement car sa meilleure amie Clara, la Chevêche d'Athéna a disparu. Elle a quitté le nid qu'elle avait fait au creux de Gaspard, un beau matin, et elle n'est plus revenue. Inquiet, Gaspard décide de partir à sa recherche dans le village.Pars avec Gaspard à sa recherche en interrogeant les arbres, les fleurs, les animaux que l'on trouve à Wadelincourt...

Pratique Distance du parcours: 2,4 km / Durée: 2h / Terrain plat. Présence ponctuelle d'animaux car éco-pâturage sur le site. Lieu: 7971 Wadelincourt, dans l'entité de Beloeil (à environ 30 km de Mons) Contact pour se procurer la carte: le Parc naturel des Plaines de l'Escaut - tél: + 32 69 779 810

L'"Enquête au marais"

. © Hainaut Développement

Le hameau de Léaucourt était, autrefois, le siège d'une seigneurie avec une agglomération regroupée autour d'un château, d'un moulin et d'une chapelle (dont il reste un vestige visible à la fin du parcours).Viens mener l'enquête archéologique avec l'aide de la spécialiste du marais, Harriet, la Gorgebleue. Au fil du parcours, tu découvriras la richesse naturelle de ce site.

Pratique Distance du parcours: 2 km / Durée: 1h30 / Terrain plat Lieu: départ de La Maison de Léaucourt, à 7742 Hérinnes (à environ 60 km de Mons et 15 km de Tournai) Contact pour se procurer la carte: La Maison de Léaucourt - tél: + 32 69 580 613

Une activité libre et gratuite

Cette activité est accessible à tous. Les seules consignes à respecter, pour le bien de notre environnement, sont les suivantes :

Marcher, prendre son temps

Rester sur les sentiers

Être silencieux

Ne pas jeter ses déchets par terre, les garder dans son sac ou ses poches

Ne pas cueillir de plantes

Source: Hainaut Développement/Projet Tous Eco-Citoyens!