La Hesbaye est une région touristique particulièrement appréciée pour ses arbres fruitiers, qui en fait l'un des noyaux agricoles de Belgique. En avril, les arbres se parent de leurs plus belles fleurs. C'est donc la période idéale pour se promener entre deux vergers colorés.

Plusieurs provinces belges - à savoir le Brabant flamand, le Brabant wallon, Liège, le Limbourg et Namur - sont dominées par le paysage de la Hesbaye, importante à la fois pour le tourisme et l'agriculture. La floraison des arbres fruitiers, qui a lieu en avril, attire en effet de nombreux cyclistes et promeneurs dans cette région fruitière. Les vergers ressemblent alors à une vaste mer de fleurs. Rien de tel que de longer ces terrains fertiles en respirant l'air pur de la campagne.

La région se divise en deux zones :

l' Est, où la plupart des villages sont concentrés dans une auréole de prés et de vergers. C'est d'ailleurs là qu'on retrouve les plus grosses fermes,

l'Ouest, où les sols sont humides et sillonnés de petits ruisseaux; les noyaux d'habitat s'y agencent de manière souvent plus aérée.

Avril, période de floraison

Toutes les variétés de fruits ne fleurissent pas en même temps : les bourgeons de cerisiers ont été les premiers à éclore et ont atteint leur plein épanouissement pendant ces vacances de Pâques. Les poiriers et pommiers ne devraient pas tarder, malgré la neige et le gel récents, à se parer de leurs jolies fleurs. La floraison des pommiers roses est quant à elle attendue pour la fin des vacances de printemps. La ville de Saint-Trond a d'ailleurs mis en place un baromètre afin de tenir la situation à l'oeil.

Baromètre arbres en fleurs CERISIER - photo prise le 9 avril 2021. © visitsinttruiden.be

Des randonnées, du vélo...

Pour visiter cette vaste région, plusieurs choix s'offrent à vous : enfilez de bonnes chaussures de marche et empruntez les nombreux sentiers et chemins boisés pour une longue randonnée aux confins de la Hesbaye ou enfourchez votre vélo pour une balade au coeur des villages et campagnes environnants.

À Hesbaye, il n'y a pas que des vergers et des champs. Les châteaux et les abbayes sont disséminés dans le paysage : la commanderie d'Alden Biesen, située à Bilzen, est sans doute l'un des points forts de la région et ne manquera pas de vous émerveiller.

Saint-Trond (province du Limbourg) est une étape indispensable si vous souhaitez admirer les arbres en fleurs : c'est la ville fruitière par excellence. Le Limbourg est d'ailleurs considéré comme un véritable paradis pour les randonneurs. Les nombreux chemins creux, les champs fleuris, les panoramas de verdure garantissent une expérience féérique en pleine nature.

Et pour les cyclistes, rendez-vous à l'Office du Tourisme de Saint-Trond pour y récupérer un précieux guide - la carte "Fietsen tussen bloesems en fruit". Cette carte cycliste regroupe six parcours avec différents points de départ en Hesbaye. En cours de route, vous découvrez de merveilleux paysages, des vergers d'arbres fruitiers, des entreprises fruitières... "La carte mentionne par ailleurs les endroits photogéniques,les panoramas fruitiers et les endroits où vous pourrez goûter les produits du terroir. En fait, tout ce qu'il vous faut pour faire de votre randonnée une journée inoubliable!", explique l'Office du Tourisme de la ville.

Hesbaye © 'T Cartuyfel

