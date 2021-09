Que vous soyez plutôt flâneries, shopping, culture, plaisirs de la table... ou tout cela à la fois, Malines est la destination idéale pour un petit city-trip en amoureux!

À quoi reconnaît-on une ville romantique? De celles dans lesquelles on passerait volontiers un week-end avec sa moitié, pour un petit break en amoureux? La réponse n'est pas si facile à donner, puisqu'elle tient en une curieuse alchimie. Une succession d'ingrédients qui font qu'on prendra plaisir à arpenter les trottoirs, à se poser en terrasse ou, tout simplement, à profiter d'être à deux. Et, pour le coup, Malines en possède beaucoup! Avec, en plus, l'avantage de ne pas être une destination éculée et déjà vue mille fois... Besoin d'une démonstration par A + B? Rien de plus simple... Venise, Paris, Bruges... Les villes réputées romantiques sont toutes traversées par un fleuve, une rivière ou des canaux. Malines vit aussi au fil de l'eau: alimentée par le Melaan, petit ruisseau récemment remis à ciel ouvert, la Dyle y clapote calmement à l'arrière de maisons séculaires, dans lesquelles ont parfois été aménagées de délicieuses petites terrasses. Les Malinois apprécient tellement leur rivière qu'ils sont allés jusqu'à établir un sentier flottant directement sur les flots (le Dijlepad), s'engageant sous l'arche des ponts voûtés ou longeant de véritables champs de roseaux, dans lesquels barbotent les oiseaux aquatiques. À proximité, l'ancien Marché au poisson (Vismarkt) se couvre de terrasses aux beaux jours, permettant de boire un verre ou de manger un morceau pratiquement les pieds dans l'eau. La meilleure façon d'être séduit par une ville à deux, c'est de s'y perdre et de s'y laisser surprendre. Cela tombe bien: Malines regorge de charmes disséminés ci et là. Havres de paix, espaces verts isolés du brouhaha de la ville, ruelles peu fréquentées... Certains endroits sont clairement indiqués, comme les deux béguinages ou le Groen Waterke, un ruisseau bordant d'anciens refuges d'abbayes et couvert de lentilles d'eau. Mais d'autres s'avèrent bien plus discrets! L'actuel palais de justice, ancien palais de Marguerite d'Autriche, recèle ainsi un bien joli jardin parfois accessible au public, tandis qu'au détour d'une petite rue, vous pourriez bien tomber sur la cour intérieure d'un atelier de sculpture, emplie de roses et de statues... Non, non, on ne vous donnera pas d'adresse! Il va falloir vous laisser guider par vos pas! Quand on prend le temps de se ménager un week-end à deux, ce n'est généralement pas pour le perdre à courir les musées austères, où 200 tessons de poterie se succèdent sous un éclairage blafard. Visiter, d'accord, mais partageons des émotions, bon sang! Malines abrite justement l'un de nos coups de coeur muséaux de l'année: le Kunstuur, établi dans l'ancienne chapelle du Saint-Esprit (Heilige Geestkapel). Plutôt que de multiplier les oeuvres, le parti pris est ici de limiter les pièces exposées à une trentaine de tableaux belges des XIXe et XXe siècles, changés après quelques mois. Chacun d'eux est éclairé et présenté tour à tour par une célébrité en hologramme (lors de notre passage, cela allait d'Arno... à Marc Van Ranst! ), qui mêle histoire de l'oeuvre, souvenirs personnels ou références à l'actualité. Tous les tableaux, même ceux qui de prime abord n'auraient pas retenu notre attention, deviennent soudainement intéressants. Et certaines explications vous mettent des papillons dans le ventre ou l'émotion à la gorge. Un musée à la fois sobre, riche et touchant. Bref, du grand art. Contrairement à certaines grandes villes touristiques, figées dans leur unité stylistique et semblant uniquement consacrées aux visiteurs, Malines est une ville qui bruisse de partout et continue à évoluer. Sur les façades, les styles sont chamarrés, le Renaissance côtoie le moderne et le classique. Et pourtant, ce curieux mélange de genres fonctionne. D'autant plus que nombre de bâtiments ont été restaurés et modernisés, mais dans le respect de leur histoire: il n'est pas impossible de trouver un magasin de déco ayant conservé les carrelages de l'atelier de poissonnerie qu'il a remplacé, ou de tomber sur un hôtel établi dans une ancienne usine de cigares.Qui dit prendre du bon temps dit bien souvent plaisirs de bouche. Malines est un petit paradis pour les foodies, à tel point que la ville a édité une carte ("Sense-sations", disponible gratuitement à l'Office du tourisme) pour indiquer ses principaux points d'intérêts gourmands: ancienne Halle aux viandes (Vleeshalle), devenue marché couvert comme on en retrouve à Lyon, boulangerie transmise de génération en génération et proposant des "bokkenpootjes" (littéralement "pieds de chèvres", à base d'amandes et de crème au beurre), brasserie/distillerie Het Anker (leur single malt Gouden Carolus vaut le détour)... Vous êtes plutôt fripes ou déco? Pour éviter les grandes enseignes impersonnelles, rendez-vous sur Onze-Lieve-Vrouwestraat ou sur Hoogstraat. Vous y trouverez sûrement de quoi faire plaisir... ou vous faire plaisir! En city-trip, il est toujours bon de trouver un point de vue époustouflant à photographier, ne serait-ce que pour réaliser un selfie, conserver un bon souvenir ou (avouons-le) faire rager d'envie les amis. À ce niveau, la ville possède un perchoir idéal au sommet de la tour de sa cathédrale Saint-Rombaut: un véritable skywalk établi à 97 mètres d'altitude, offrant une belle vision d'ensemble de la ville. Bruxelles et Anvers sont même visibles au loin! Le vertige vous guette? Gravir des centaines de marches ne vous emballe pas plus que cela? Optez alors pour un tour en bateau sur la Dyle en sirotant un petit verre (www.bootjesinmechelen.be): c'est tout aussi joli... et bien plus reposant. Après tout, vous êtes là pour ça, non?