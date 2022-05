Il ne faut pas toujours partir loin pour se sentir transporté à l'autre bout du monde et y trouver un sentiment d'apaisement...

Le château de Fond l'Évêque constitue un étonnant havre de tranquillité, un écrin de verdure et de sérénité insoupçonnable, à quelques minutes à peine du centre de Huy. Il abrite depuis quelque trente-cinq ans l'Institut YeuNten Ling, l'un des plus grands centres bouddhistes d'Europe, destiné aux retraites spirituelles et à la méditation. À côté de la bâtisse séculaire de style mosan, au milieu des drapeaux de prières flottant au vent, le parc accueille aujourd'hui un authentique stupa, monument honorant la paix, mais aussi une statue de Bouddha et un véritable temple, respectant toutes les règles traditionnelles et affublés de mille décorations chatoyantes, réalisées par des artistes tibétains. Une profusion de couleurs qui, au milieu de la grisaille belge, ne laisse pas d'étonner et de réjouir! Si le centre est ouvert toute l'année, il est néanmoins demandé de ne pas y débarquer n'importe quand à la hussarde, appareil photo en bandoulière, afin de ne pas troubler la quiétude des lieux. Préférez opter pour la visite guidée ouverte à tous, organisée chaque dimanche à 13h30: vous en apprendrez ainsi beaucoup plus sur le bouddhisme, sa philosophie et sa riche symbolique, ainsi que sur les nombreuses activités organisées par le centre tout au long de l'année.