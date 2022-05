Rendez-vous à Bruxelles du 10 au 19 juin prochain pour un diner royal qui vous emmènera au septième ciel... ou presque! Le restaurant éphémère Dinner in the Sky s'élèvera à nouveau dans les airs pour surplomber la capitale et vous faire profiter d'un menu cinq services préparé par des chefs belges de renommée.

Huit tables rondes de quatre personnes sont réparties autour d'une cuisine centrale de quatre mètres de long, où évoluent chef et brigade. Un menu cinq services sera quotidiennement orchestré, cuisiné et servi par le chef gastronomique du jour à midi, 19h00 et 21h30.

Parmi les chefs qui fouleront le plancher des cuisines suspendues figurent Yves Mattagne ("Sea Grill"**), Alain Bianchin*, David Martin ("La Paix"**), Isabelle Arpin, Giovanni Bruno ("Senzanome"*), Hendrik Dierendoncck ("Carcasse"*) ou encore Filip Claeys ("De Jonkman"**). Les fourneaux panoramiques accueilleront aussi de nouvelles personnalités en la présence de deux recrues belges de Top chef, Arnaud Delvenne et Malory Gabsi.

Ailleurs en Belgique... et à l'international!

En outre, des sessions cocktails sont organisées durant l'après-midi le week-end, proposant trois mélanges élaborés par des bartenders de renommée, accompagnés de trois tapas.

Du 5 au 11 septembre, la table flottera également dans le ciel qui surplombe C-mine, un complexe minier situé à Genk, en province du Limbourg. On y retrouvera notamment Jo Grootaers ("Altermezzo"*) et Gary Kirchens ("Aurum"). Les convives monteront à 50 mètres de haut entre les deux derricks du site, promettant un paysage insolite.

Par ailleurs, le concept imaginé en 2006 par David Ghysels continue son expansion à l'international. Une nouvelle grue vient d'être installée à Jakarta (Indonésie) tandis que deux autres seront bientôt posées en Suisse et à Katmandou (Népal). En 16 ans, le réseau a réussi à vendre une septantaine d'engins aux quatre coins du monde.

Huit tables rondes de quatre personnes sont réparties autour d'une cuisine centrale de quatre mètres de long, où évoluent chef et brigade. Un menu cinq services sera quotidiennement orchestré, cuisiné et servi par le chef gastronomique du jour à midi, 19h00 et 21h30. Parmi les chefs qui fouleront le plancher des cuisines suspendues figurent Yves Mattagne ("Sea Grill"**), Alain Bianchin*, David Martin ("La Paix"**), Isabelle Arpin, Giovanni Bruno ("Senzanome"*), Hendrik Dierendoncck ("Carcasse"*) ou encore Filip Claeys ("De Jonkman"**). Les fourneaux panoramiques accueilleront aussi de nouvelles personnalités en la présence de deux recrues belges de Top chef, Arnaud Delvenne et Malory Gabsi. En outre, des sessions cocktails sont organisées durant l'après-midi le week-end, proposant trois mélanges élaborés par des bartenders de renommée, accompagnés de trois tapas. Du 5 au 11 septembre, la table flottera également dans le ciel qui surplombe C-mine, un complexe minier situé à Genk, en province du Limbourg. On y retrouvera notamment Jo Grootaers ("Altermezzo"*) et Gary Kirchens ("Aurum"). Les convives monteront à 50 mètres de haut entre les deux derricks du site, promettant un paysage insolite. Par ailleurs, le concept imaginé en 2006 par David Ghysels continue son expansion à l'international. Une nouvelle grue vient d'être installée à Jakarta (Indonésie) tandis que deux autres seront bientôt posées en Suisse et à Katmandou (Népal). En 16 ans, le réseau a réussi à vendre une septantaine d'engins aux quatre coins du monde.