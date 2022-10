Vu la forte augmentation du coût de la vie, BelOrta entend inciter les familles à cuisiner à petit prix les légumes et les fruits de saison frais, cultivés localement. La coopérative de fruits et légumes a frappé à la porte du chef maraîcher Mathias Smet, de Frank & Francine à Bruxelles, qui vous a concocté un menu 4 services raffiné à moins de 10 euros par personne.

Tout le monde sait que les fruits et légumes sont bons pour la santé. Mais on croit trop souvent que ce qui est sain et frais coûte aussi plus cher. Rien n'est plus faux...

Glenn Sebregts de BelOrta : "Chaque semaine, notre caddie nous rappelle que l'inflation continue de battre des records. Mais cela ne signifie pas qu'il faille débourser des sommes folles pour manger des aliments savoureux, sains et respectueux de l'environnement. Le chef Mathias Smet a donc composé un menu quatre services des plus agréables, composé d'une entrée froide, d'une entrée chaude, d'un plat principal et d'un dessert."

Tomate mozzarella belge à la fraise

Ingrédients pour 4 personnes

2 tomates Coeur de Boeuf BelOrta

80 g de tomates cerises BelOrta (8 pièces)

1 tomate Beefsteak BelOrta

1 tomate en grappe BelOrta

1 mozzarella di Bufala (ex. mozzarella bio belge Buffl d'Ardenne)

4 fraises BelOrta

quelques feuilles de basilic

huile d'olive

3 cuillères à soupe de ketchup

2 cuillères à soupe de mayonnaise

poivre

1 oignon

sel de mer

Facultatif : pour le ketchup : 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, sucre, 1 cuillère à café de purée de tomate, vinaigre balsamique, poivre de Cayenne. Pour la mayonnaise : 1 jaune d'oeuf, 1/4 cuillère de vinaigre de vin blanc, 1/4 cuillère de moutarde.

Préparation

1. Couper les tomates Coeur de Boeuf en deux, les évider et en conserver le jus et les pépins. Couper les tomates cerises en deux. Couper la tomate Beefsteak en tranches très fines. Couper la tomate en grappe dans le sens de la longueur en 4 morceaux. Couper les fraises en deux. Couper l'oignon en gros morceaux.

2. Pour la tomate séchée : chauffer le four à 90°C et placer les fines tranches de tomate Beefsteak dans un plat allant au four, saupoudrer légèrement de sucre et de sel. Laisser sécher 4 heures. Plus les tranches sont épaisses, plus le temps de séchage est long.

3. Pour la mayonnaise au basilic : bien rincer le plant de basilic et conserver quelques belles feuilles de côté pour la touche finale. Mélanger 1 dl d'huile d'olive avec le reste des feuilles de basilic, brins inclus. Bien égoutter dans un tamis ou une mousseline -- cette étape peut prendre quelques heures. Préparer une mayonnaise classique avec 1 jaune d'oeuf, 1/4 de cuillère de vinaigre de vin blanc, 1/4 de moutarde de Dijon, 1/4 d'eau. Ajouter un peu de sel et de poivre au goût. Ajouter progressivement l'huile de basilic en gardant un peu d'huile de côté pour la finition.

> Alternative pour gagner du temps : mixer 150ml de mayonnaise disponible dans le commerce avec le basilic à l'aide d'un mixeur plongeant. Vous n'êtes pas obligé de tamiser ce mélange, la mayonnaise peut contenir des morceaux de basilic.

4. Pour le ketchup de tomates : faire revenir l'oignon dans une poêle avec de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'il soit translucide, ajouter une cuillère à café de purée de tomates et bien cuire. Ajouter le sucre, les restes de tomates (aussi bien le Coeur de Boeuf évidé que les tomates restantes coupées en morceaux), un peu de vinaigre balsamique et assaisonner de poivre de Cayenne et de sel. Laisser mijoter pendant une heure puis réduire en purée lisse.

> Alternative pour gagner du temps : utiliser un bon ketchup disponible dans le commerce et ajouter un peu de vinaigre balsamique -- compter environ 3 cuillères à soupe de ketchup pour 4 personnes.

5. Disposer une cuillère de ketchup dans une assiette et poser dessus le Coeur de Boeuf évidé. Remplir la tomate d'une cuillerée de mayonnaise qui servira de "colle" pour le plat. Placer un quart de boule de mozzarella au centre. Déposer dessus un morceau de tomate en grappe tranchée, quelques morceaux de tomate cerise et deux demi-fraises. Terminer par quelques feuilles de basilic et placer la tomate séchée (que vous façonnerez un peu en forme de boucle) au sommet. Agrémenter d'une touche d'huile de basilic sur l'assiette.

Tarte Tatin au salée fenouil & pomme Jonagold

. © BelOrta

Ingrédients pour 4 personnes

2 pommes Jonagold BelOrta

1 fenouil BelOrta

quelques brins d'aneth

3 cuillères à soupe de gros sel de mer

3 cuillères à soupe d'huile d'olive

1/2 cuillère à café de piment rouge broyé

4 cuillères à café de grains de sarrasin

1/2 cuillère à café de graines de fenouil

1 citron

petit pot de fromage de chèvre frais

1 rouleau de pâte feuilletée

Préparation

1. Tarte tatin : Saupoudrer de fleur de sel un petit plat allant au four et déposer dessus le fenouil entier. Cuire au four pendant 40 minutes à 175°C. Couper le fenouil en 12 parts. Pendant ce temps, coupez 1 pomme en 12 quartiers. Prendre une petite casserole ou un pot (diamètre 15 cm) et recouvrir le fond de papier sulfurisé. Disposer alternativement un quartier de pomme et un quartier de fenouil cuit. Étaler 2 cuillères à soupe d'huile d'olive sur le fond de tarte. Cuire à feu moyen jusqu'à ce que le dessous caramélise et que la pomme soit cuite -- placer de préférence un poids sur la tarte. Préparer une marinade de graines de fenouil grillées, grains de sarrasin, huile d'olive, jus de citron, zeste de citron et piment broyé et verser cette marinade sur la tarte. Découper un rond (diamètre 15 cm) dans la pâte feuilletée et recouvrir la tarte. Cuire au four à 185°C pendant 10 minutes. Laisser reposer 5 minutes à la sortie du four. Placer une assiette sur la poêle puis la retourner d'un seul mouvement fluide. Couper le gâteau en 4 parts.

2. Fromage de chèvre : fouetter le fromage de chèvre frais avec 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et assaisonner avec du sel et du poivre au goût.

3. Prendre l'autre pomme et la couper en fines lanières avec un épluche-légume. Ajoutez un peu de jus de citron pour éviter qu'elles noircissent.

4. Déposer un quart de la tarte tatin sur l'assiette, recouvrir de quelques petits morceaux de pomme et d'une cuillerée de mélange de fromage de chèvre. Garnir de quelques brins d'aneth.

Chicons au gratin de patates douces

. © BelOrta

Ingrédients pour 4 personnes

4 pieds de chicons BelOrta

1 panais BelOrta

1 patate douce BelOrta

quelques brins d'origan

2 cuillères à soupe de beurre

1 cuillère à café de sel

2 gousses d'ail

2 cuillères à soupe de moutarde en grains

300 ml de lait d'amande

300 ml de crème

1/2 cuillère à café de muscade

1/4 cuillère à café de poivre blanc

20 g de fécule de pomme de terre

50 g de noix de cajou

Préparation

1. Les chicons : prendre une casserole à haut bord et y déposer les pieds de chicon entiers. Remplir avec un peu d'eau, ajouter le beurre, ainsi qu'1 gousse d'ail, le sel, l'origan et deux cuillères de moutarde en grain. Couvrir de papier cuisson et laisser mijoter 25 minutes à feu doux, jusqu'à pouvoir facilement percer les pieds de chicon avec un couteau de cuisine.

2. Gratin dauphinois : mettre 50 g de noix de cajou dans un bol d'eau et laisser macérer 2 heures (peut être une nuit). Peler et trancher finement la patate douce et le panais. Les placer dans une cocotte, avec le lait d'amande, la crème, l'amidon, le poivre, l'ail, le sel et la muscade. Porter à ébullition et laisser mijoter (environ 8 minutes) jusqu'à ce que les légumes soient tendres mais encore assez croquants. Égoutter les légumes et les disposer en tranches dans un petit plat allant au four. Bien s'assurer d'avoir au moins 6 couches de légumes les unes sur les autres. Placer le jus et les noix de cajou tamisées dans un mixeur sur socle et mélanger jusqu'à obtenir une consistance lisse. Recouvrir les légumes de ce mélange onctueux et enfourner 25 minutes dans un four à 180°C.

3. Mettre les chicons au four quelques instants pour que la moutarde et le beurre caramélisent légèrement. Pendant ce temps, découper de belles portions de gratin dans le plat au four et les disposer sur l'assiette, couchées sur le côté, afin que les couches soient bien visibles. Déposer un pied de chicon sur l'assiette à côté du gratin et terminer par un peu de cresson.

Pancakes à la poire Conference pochée

. © BelOrta

Ingrédients pour 4 personnes

4 poires Conference BelOrta

250 ml d'eau

75 g de sucre

le jus de 1 citron

1 bâton de cannelle

facultatif : extrait de vanille fraîche (pour les poires pochées)

200 g de farine de blé (éventuellement farine de blé entier)

40 g de sucre

12 g de levure chimique

3 g de sel

2 oeufs

250 ml de lait (ou d'avoine, d'amande ou de babeurre)

60 g de beurre fondu

80 g de mascarpone

80 g de sablés, écrasés

50 g de miel liquide

Préparation

1. Poires pochées : Peler les poires et les couper en deux dans le sens de la longueur. Mettre l'eau, 75 g de sucre, le jus de citron et le bâton de cannelle dans une casserole. Porter à ébullition, ajouter les poires et cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres (vérifier après 15 minutes). Mettre de côté.

2. Mélanger la farine, 40 g de sucre, la levure chimique et le sel dans un grand bol. Dans un autre bol, battre les oeufs, le lait et le beurre fondu jusqu'à obtenir une consistance liquide. Ajouter ce mélange aux ingrédients secs et battre lentement (ne pas mélanger) en une pâte. Concasser le sablé en miettes et réserver.

3. Faire chauffer une poêle antiadhésive à feu moyen et ajouter généreusement de l'huile végétale. Lorsque l'huile est chaude, verser une petite louche de pâte pour la première crêpe. La pâte doit être entourée d'huile pour que la crêpe ne grandisse pas et reste bien épaisse. Baisser le feu et surveiller le dessous de votre crêpe (pour éviter qu'elle ne brûle). Si le dessus présente des bulles, retourner la crêpe à l'aide d'une spatule. Faire de même avec le reste de la pâte, vous devriez pouvoir faire environ six pancakes.

4. Superposer les crêpes, ajouter le mascarpone et garnir avec les poires et le miel. Enfin, saupoudrer la pile de crêpes avec quelques miettes de sablé.

