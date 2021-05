Du poisson en entrée, de la volaille pour le plat de résistance et des tas de fruits de saison pour terminer le repas en beauté. Plongez le nez dans vos casseroles pour réaliser ce délicieux menu !

Pour 4 personnes (45 min.)

Pour 4 personnes (45 min.)Sauce: Boulettes de poisson: Salade: À vos fourneaux1. Mélangez tous les ingrédients de la sauce dans un bol. 2. Mixez grossièrement tous les ingrédients pour les boulettes et versez la chapelure dans une assiette. 3. Façonnez 12 boulettes, aplatissez légèrement, roulez-les dans la chapelure et faites-les cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. 4. Mélangez tous les ingrédients de la salade dans un plat.Pour 4 personnes (45 min.)À vos fourneaux1. Détaillez les blancs en dés, roulez-les dans la farine, salez et poivrez, faites-les revenir dans une sauteuse avec du beurre et de l'huile.2. Sortez-les de la sauteuse et réservez. Réduisez le feu et faites suer le poireau avec sel et poivre.3. Ajoutez les grenailles et poursuivez la cuisson 5 minutes. Mouillez au vin blanc, portez à ébullition et ajoutez la crème, les dés de poulet, le citron et les haricots. Couvrez et laissez cuire encore 3 minutes. Rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. Garnissez avec quelques câpres et du persil. 8 meringues (20 min.)À vos fourneaux1. Portez à ébullition le sucre et le jus de citron dans 75 ml d'eau à feu moyen, tout en mélangeant, pour dissoudre complètement le sucre. Pochez 150 g de framboises. Réduisez le feu et couvrez.2. Disposez les meringues sur un plat et garnissez-les de chantilly, lemon curd, sirop de framboise, framboises fraîches, mûres, pistaches et fleurs.