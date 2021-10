Depuis 2018, la Famenne est la première zone de Belgique à bénéficier du statut Unesco de Géoparc. Réactualisé, un itinéraire de Grande Randonnée de 197 km permet de découvrir la région et ses innombrables merveilles géologiques.

Avant toute chose, une petite explication s'impose... Si tout le monde connaît l'Unesco et son " patrimoine mondial ", il faut savoir que l'institution internationale ne fait pas que classer et protéger des oeuvres humaines : parmi ses nombreuses missions, elle vise aussi à préserver certaines zones environnementales d'exception, grâce à différents labels. Les espaces territoriaux présentant et valorisant un héritage géologique d'importance internationale peuvent ainsi se voir décerner le statut de " géoparc ".

Depuis 2018, une partie de la Famenne bénéficie de statut, classée en tant que " Geopark Famenne-Ardenne ". Elle a pour principal fil conducteur la Calestienne, une étroite bande calcaire traversée par les bassins de la Lesse, de la Lomme et de l'Ourthe. Il s'agit de l'une des régions d'Europe les plus riches en phénomènes géologiques " karstiques ", c'est-à-dire dus à la présence de roches relativement solubles. On y trouve quantité de grottes (dont les plus célèbres du pays, celles de Han-sur-Lesse), de pelouses calcaires, d'affleurements rocheux, de gouffres ou de rivières partiellement souterraines. Autant de spécificités géologiques qui favorisent une flore et une faune spécifiques : les pelouses escarpées et la roche nue y favorisent une aridité et des conditions de température prisées de certaines espèces qu'on s'attendrait plutôt à découvrir autour du bassin méditerranéen (genévriers, orchidées, origan, grillons...), tandis que les nombreuses anfractuosités sont prisées des chauves-souris, reptiles et autres rapaces.

Pour découvrir toutes les spécificités et les points d'intérêt de la région, il est bien évidemment possible de se rendre dans les différents " spots " identifiés du géoparc (il existe d'ailleurs une liste des principaux géosites sur www.geoparcfamenneardenne.be), mais on ne peut que conseiller d'arpenter la région à pied, pour s'imprégner au mieux de ses charmes. Cela tombe bien : l'association des Sentiers de Grande Randonnée (GR) a sorti l'été dernier un nouveau topo-guide, détaillant 197 km d'itinéraires de promenade balisés et labellisés " GR de pays ", traversant les huit communes reprises dans le géoparc : Marche-en-Famenne, Rochefort, Wellin, Beauraing, Durbuy, Hotton, Nassogne et Tellin. De quoi se mitonner des randonnées automnales riches en points de vue et en petites villes de charme, alors que les arbres se teintent d'ambre et de pourpre !

Plus d'infos : Le Topo-Guide GRP 577 Tour de la Famenne - A la découverte du Géopark Unesco Famenne-Ardenne, avec carte, descriptifs et informations pratiques, est commandable en ligne via le site de l'Association des Sentiers de Grande Randonnée, au prix de 18?.

