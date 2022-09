Du Zwin aux profondeurs de l'Ardenne: "Notre Nature, le film" vous dévoile la faune et la flore belges dans toute leur splendeur. La sortie du long-métrage documentaire est programmée le 21 septembre dans les salles belges.

"Notre nature, le film" est un projet ambitieux qui vise à inciter le public belge à retrouver une certaine fierté quant aux impressionnantes richesses naturelles du pays.

Produit notamment en collaboration avec Hotel Hungaria et RTL-TVI, le long-métrage propose des images inédites illustrant la vitesse d'un faucon pèlerin, l'ingéniosité d'une souris naine, le comportement d'accouplement de la grenouille des Landes ou la beauté de la réserve naturelle de la Kalmthoutse Heide, à la frontière belgo-néerlandaise.

"La nature de notre pays est incroyablement belle. Tellement impressionnante qu'elle a coécrit elle-même le scénario de ce film", commente la réalisatrice Maria Lise Van Lente.

Le film sortira dans les salles belges le mercredi 21 septembre. La programmation d'une série de six épisodes est d'ores et déjà annoncée, début 2023, sur RTL-TVI.

