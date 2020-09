Dîner à une hauteur de 50 mètres, de préférence avec vue sur un site ou un bâtiment historique. C'est le concept de "Dinner in the Sky". En septembre, élevez-vous dans le ciel de Bruxelles et dégustez les mets des plus belles toques bruxelloises.

Dinner in the Sky est un restaurant aérien suspendu à une gigantesque grue de construction. Chaque jour, un chef étoilé y prépare un menu à cinq plats, le midi et pendant deux séances du soir. Cette année, Dinner in the Sky accueillera derrière ses fourneaux les plus belles toques bruxelloises, parmi lesquelles Yves Mattagne ("Sea Grill "**), David Martin ("La Paix "**), Luigi Ciciriellodu (La Truffe Noire*) et Bart De Pooterdu (De Pastorale**). Pour l'édition 2.0 2.0, Dinner in the Sky plantera ses drapeaux sur la place de Brouckère à Bruxelles, fin septembre.

Notre propre bulle

Petite nouveauté cette année : ce diner aérien est aussi complètement à l'épreuve du coronavirus. Alors que ces dernières années, les participants occupaient 22 sièges disposés autour d'une unique et longue table, il y a désormais huit petites tables rondes disponibles pour quatre personnes. De cette façon, chacun reste dans sa propre bulle. De plus, les chaises tournantes flottent à 1,5 mètre l'une de l'autre et des écrans peuvent être placés entre les tables.

Dinner in the Sky est un concept belge qui est maintenant connu bien au-delà des frontières de notre pays. Cette table flottante a fait le tour du monde ces dernières années, allant de Paris à Sydney.

L'événement se déroulera du 16 au 28 septembre 2020 à Bruxelles. Infos et réservation sur www.dinnerinthesky.be

