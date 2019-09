DIVA, le musée consacré aux diamants au coeur d'Anvers, présente son deuxième Cabinet de Curiosités. Les créatrices de bijoux Katrin Wouters et Karen Hendrix vous entraînent dans leur univers.

Le Musée du Diamant a fait revivre la tradition du 18ème siècle du Cabinet de Curiosités. Après le décorateur Axel Vervoordt, c'est au tour du duo anversois Wouters & Hendrix, qui fête cette année son 35e anniversaire, de présenter ses oeuvres. Elles ont sélectionné 345 bijoux, objets et oeuvres d'art et en ont rempli trois salles. L'argent et l'or sont les lignes directrices de l'expo. La scénographie est surréaliste avec un parfait mélange de trompe-l'oeil, contrastes et agrandissements.

Palazzo, la première salle, est dédiée à l'or. Ici, le duo combine des bijoux de sa propre collection avec de l'art et des symboles surréalistes, qui sont souvent une source d'inspiration pour les deux créatrices. Une deuxième salle "Antichambre" est dédiée aux trouvailles des brocantes et à l'art contemporain. Après tout, les designers partent souvent d'objets banals pour la création d'un nouveau bijou. Et puis il y a "Room with a View". Vous trouverez ici les collections argentées de Wouter & Hendrix, entourées d'un impressionnant rideau peint à la main et d'une collection de coeurs d'un collectionneur-cardiologiste.

En plus de leurs propres créations, des oeuvres d'art de Louise Bourgeois, Marcel Broodthaers et Niki de Saint Phalle sont également exposées.