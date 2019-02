Troquez ce que vous désirez contre une oeuvre à Bozar !

Sélectionnées par le Centre Culturel Wolubilis, des centaines d'oeuvres d'artistes émergents et confirmés sont exposées dans le cadre de ce concept insolite. Peintures, photographies, sculptures, dessins, gravures, créations design... Il suffit d'apposer un Post-it sur votre coup de coeur en proposant à son auteur de l'échanger contre ce que vous désirez : un voyage au soleil, une oeuvre originale, des cours de piano, la réalisation d'un site web, un repas gastronomique, une expo privée... Tout sauf de l'argent. L'artiste décidera alors de prendre contact ou non (n'oubliez pas d'inscrire vos coordonnées sur le Post-it !) pour confirmer ou négocier l'échange.

Une expo 'sens'ationnelle

Pour la première fois, le focus de l'événement est mis sur les cinq sens en vous offrant une expérience sensorielle inédite. Au programme : une Sensation Box mystérieuse et revisitée par des artistes mettra vos sens à rude épreuve ; des oeuvres spécialement conçues pour être manipulées ; des pièces immersives sur le thème de l'odorat et du toucher ; ou encore une session de yoga axée sur les cinq sens. Par ailleurs, il sera proposé aux plus jeunes de transformer des dessins en effet sonore ou encore de fabriquer des petits livres à partir de différents matériaux de récup et de parfums naturels.

Un objet usagé contre une entrée

Justement, pour pousser le troc encore plus loin dans le but de sensibiliser le public au respect de l'environnement et au recyclage, Recupel et Bebat s'associent cette année à Art Truc Troc. Il est ainsi possible de troquer son entrée à l'exposition contre des objets usagés qui peuvent être recyclés comme, par exemple, dix piles usagées, deux ampoules ou un appareil électr(on)ique usagé. Votre vieux grille-pain contre une sortie culturelle, chouette échange, non ? Des ateliers permettront aussi aux visiteurs de repartir avec un sac en toile réutilisable et une boîte customisée pour collecter les piles usagées.

Imaginé dans les années septante par le sculpteur Mon De Rijck, le concept de cette expo-événement vise à rendre l'art accessible à tous. A votre imagination et à vos Post-it !