Après avoir "traversé l'eau à vélo" à Bokrijk (Genk) et "pédalé dans les arbres" à Bosland (Hechtel-Eksel), les amateurs de grand air peuvent désormais jouir d'un troisième parcours nature. L'Office du tourisme du Limbourg propose en effet une nouvelle expérience de cyclisme et de randonnée dans le parc national des Hoge Kempen: le parcours "Traverser la Lande".

Long de quatre kilomètres, le sentier de Maasmechelen offre une vue dégagée sur le parc national, sa flore et sa faune, tandis que vastes forêts de pins et bruyères pourpres alternent sous une "jetée à vélo", grâce à un pont en bois de près de 300 mètres.

Entre la jonction 550 et 551 du réseau cyclable, vous traversez la Mechelse Heide. Avec ses 700 hectares, il s'agit de l'un des plus grands champs de bruyère de Flandre. Le nouveau pont cycliste emblématique offre non seulement un endroit sûr pour traverser la route vers Zutendaal, mais aussi une vue magnifique sur la nature environnante. Au sud, la construction a été intégrée dans une ancienne allée d'arbres et s'intègre parfaitement au réseau de pistes cyclables existant.

Un pont emblématique

La passerelle cycliste de 300 mètres de long s'élève comme un phare dans le paysage. Comme pour les montagnes russes, une structure finement maillée de poutres et de colonnes a été mise en place. Entre la structure en bois, une piste cyclable en béton se déploie progressivement. Les murs de cette passerelle sont faits de bois de pin local, un clin d'oeil au passé minier du Limbourg. À l'époque, des pins avaient été plantés massivement pour répondre à la demande en bois des mines de charbon. La piste cyclable a une largeur de 3,5 mètres.

null © Kurt Vandeweerdt/Visit Limburg

Respect de la nature

Une attention particulière a été portée à la nature durant la construction. La structure a ainsi été préfabriquée le plus possible hors du site, avant d'être assemblée sur place, et les travaux ont été suspendus durant la saison de reproduction pour ne pas perturber la faune.

La longueur et la hauteur de la passerelle cyclable et le type de fondations faciliteront la migration de dizaines d'espèces animales. En outre, l'asphalte noir a été remplacé par du béton gris, qui chauffe moins vite. Ainsi, les animaux sont moins enclins à y prendre des bains de soleil. Enfin, la pente de part et d'autre de la piste cyclable n'est jamais supérieure à 1,5 mètre.

