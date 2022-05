Voici une sélection d'adresses utiles pour vous organiser une petite journée à la découverte de Thuin et de sa région.

Musées, art & co :

Ecomusée de la batellerie

Dans le quartier des bateliers, ce petit musée, établi dans une ancienne péniche, revient sur l'histoire de la batellerie et de son importance économique dans l'histoire de Thuin. Attention : ouverture uniquement sur réservation via thuin@thuintourisme.be

Adresse : Rue 't Serstevens, Quai de Sambre, 6530 Thuin

Musée du Tramway vicinal

Ce musée associatif revient sur l'histoire du tramway vicinal, grâce à une trentaine de véhicules et de nombreuses pièces de collection. Ouvert les mercredis après-midi, les samedis, dimanches et jours fériés.

Plus d'infos :www.asvi.be - Adresse : Rue du Fosteau, 2 A, 6530 Thuin

Abbaye d'Aulne

Les ruines de l'ancienne abbaye d'Aulne sont accessibles en visite libre du mercredi au dimanche de 13 à 18h.

Plus d'infos : abbayedaulne.be - Adresse : Rue Émile Vandervelde 291n 6534 Thuin

null © iStock

Distillerie de Biercée

Seule distillerie de fruits frais de Belgique, la Distillerie de Biercée se situe en réalité... à Ragnies. Outre la gamme labellisée "Distillerie de Biercée", dont la célèbre Eau de Villée, c'est aussi ici qu'est fabriquée la célèbre Mandarine Napoléon, ainsi que la plupart des gins élaborés en Wallonie. La visite des lieux permet entre autres de découvrir les procédés de fabrication, un "bar à odeurs" ou encore le premier alambic de la distillerie... construit à partir du tube lance-torpilles d'un sous-marin allemand !

Attention : visites guidées uniquement sur réservation. Plus d'infos :www.bierceedistillery.com - Adresse : Rue de la Roquette, 36, 6532 Ragnies

Fluide, parcours d'arts actuels

La ville médiévale de Thuin est émaillée d'oeuvres d'arts actuels, dans un parcours baptisé "Fluide", où les artistes ont choisi eux-mêmes le lieu où résiderait leur oeuvre.

Explications et liste des oeuvres :www.fluide-thuin.be. Un guide du visiteur accompagné d'un plan est disponible au prix de 1€ auprès de l'office du Tourisme (place du chapitre, 6530 Thuin).

null © DR

Louer un vélo

Location de vélos électrique possible chez Concept Sports. A l'arrière du magasin, une discrète et chouette petite terrasse permet de boire un verre après l'effort. Plus d'infos et réservation :www.concept-sports.be

Manger

Le centre historique médiéval de Thuin est assez chiche en restaurants. Citons tout de même, juste en face du beffroi (Place Albert Ier), le Rapido , petite cantine d'habitués où la patronne est aux fourneaux, avec de bons plats goûteux, roboratifs et à l'ancienne (poulet à l'estragon, rôti ardennais...). Terrasse ensoleillée à l'arrière.

, petite cantine d'habitués où la patronne est aux fourneaux, avec de bons plats goûteux, roboratifs et à l'ancienne (poulet à l'estragon, rôti ardennais...). Terrasse ensoleillée à l'arrière. A côté, le Comptoir de Feel food , propose des recettes inventives et saines à partir de produits locaux et/ou de saison à emporter (boeuf mariné basse température, poulet curry à la vapeur, taboulés...). Possibilité de manger sur place, mais le nombre de tables est limité ! (Plus d'infos :www.feelfood.be)

, propose des recettes inventives et saines à partir de produits locaux et/ou de saison à emporter (boeuf mariné basse température, poulet curry à la vapeur, taboulés...). Possibilité de manger sur place, mais le nombre de tables est limité ! (Plus d'infos :www.feelfood.be) A la distillerie de Biercée: La distillerie possède son restaurant-brasserie, la "Grange des Légendes", dans un chouette cadre ou boire un verre/manger un morceau. Grande sélection de bières de la Brasserie des Légendes, dont une blonde aromatisée à l'Eau de Villée.

© Le Comptoir Feel Food

