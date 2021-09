Tongres est un peu la Rome du nord. Si vous creusez dans le sol, il y a de fortes chances pour que vous déterriez des restes archéologiques de l'époque romaine. Cap sur l'une des plus vieilles villes de Belgique.

En 1999, lors de l'installation d'un système de chauffage par le sol dans la basilique Notre-Dame, les ouvriers sont tombés sur des vestiges de maisons de la Rome antique, mais aussi sur des pans de murailles défensives et de bâtiments religieux médiévaux. Après des années de fouilles et d'analyses, un site archéologique a ouvert, en 2018, sous la basilique. Un court film vous guide à travers la riche histoire de Tongres, dont on apprend qu'elle était déjà une colonie romaine très importante en l'an 10 av. J.-C. Les fresques murales en témoignent: l'endroit abritait des Romains fortunés. Un tour audio-guidé vous mène au gré de ce labyrinthe sous-terrain. On se repère aussi en surface grâce à des sortes de trouées dans le plafond. On chemine en grande partie sous la basilique, puisqu'elle a été bâtie sur les vestiges de sept autres bâtiments religieux. Ce n'est pas un hasard si la seconde partie de notre visite au Teseum sera entièrement consacrée au trésor de l'église de Tongres. Au début du Moyen Age, la ville était un centre catholique de première importance. Aux IVe etV5e siècles déjà, les "Tungri" avaient un siège épiscopal, qui sera déplacé plus tard à Maastricht et à Liège. Mais ce déménagement n'a pas empêché la communauté ecclésiastique de Tongres de rassembler l'un des plus riches trésors d'art sacré des Pays-Bas. Plus de 200 objets restaurés, que l'on ne pouvait jadis admirer que tous les sept ans, lors des processions, s'offrent désormais à nos yeux dans leurs moindres détails. Une visite qui se conclut dans le cloître et le jardin.