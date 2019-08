Une île grecque épargnée par le tourisme de masse et qui vaut absolument la peine d'être découverte? Envolez-vous pour Thassos, l'île la plus septentrionale de la mer Égée.

Pour rejoindre Thassos, il faut prendre l'avion jusqu'à Kavala. De là, un bateau vous emmène vers Limenas (Thassos-Ville). Durant troisquarts d'heure, l'île verte et ses plages blanches se dévoilent progressivement. Sa situation et ses richesses naturelles ont assuré à l'île sa prospérité. En témoignent les différents sites archéologiques situés dans la capitale Limenas et au-delà. Les Grecs anciens ont érigé un théâtre sur les versants de la colline surplombant la ville. Le bleu azur de la mer Égée constituait le plus beau des décors pour toutes les tragédies grecques qui y ont été interprétées. Une visite au musée archéologique permet d'apprécier le riche passé de Thassos, peuplée depuis la période du Néolithique. La pièce maîtresse ? Le Kouros, une superbe sc...