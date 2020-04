Besoin de détente en cette période de coronavirus? Participez à une séance virtuelle de yoga du rire. Au programme : des exercices de rire en mimant le lavage des mains ou encore le télétravail. C'est bon pour la santé !

"Notre organisme ne fait pas la différence entre un rire intentionnel et un rire spontané. Les rires sans raison permettent de lâcher le mental, les tensions, les émotions...", explique Isabelle Purnode qui anime des clubs du rire depuis 2008. "Dix minutes de rire activent la production d'anticorps au niveau de la muqueuse nasale, augmentent la capacité respiratoire et boostent l'immunité", poursuit-elle. "Le rire est universel et il relie, même si on est chacun chez soi, seul(e) ou en famille."

Des séances hebdomadaires

Durant toute la période de confinement, Isabelle Purnode partage, en ligne, une séance hebdomadaire de yoga du rire, chaque jeudi à 16h35. Il suffit de s'inscrire sur ce site pour recevoir chaque semaine le lien. Pour le différé, rendez-vous sur la chaîne YouTube de "Joie de rire asbl". Là, vous découvrirez des méditations de rire, des capsules pour s'offrir un moment de rire sans raison!

Différents exercices

Lors de ces séances de rire sans raison, Isabelle Purnod vous invite, depuis son salon, à faire quelques exercices simples, en position assise ou debout, pour lâcher le mental, activer la joie et l'énergie positive. Il s'agit, par exemple, de se laver les mains en alternant les "hé-hé-hé-hé", "hi-hi-hi-hi", "ho-ho-ho-ho", "ah-ah-ah-ah" lorsque qu'on fait semblant de prendre du savon, de se frotter les ongles, les poignets...

Autre exercice: le rire du télétravail où, à chaque fois qu'on frappe une touche de notre clavier imaginaire, on est invité à rire différemment. Il y a aussi l'expulsion des peurs et colères, sous la forme de grosses pierres invisibles, que l'on frappe au sol et piétine, tout en riant évidemment. Entre les divers exercices, on prend le temps d'inspirer et d'expirer pour se libérer, s'alléger... Puis, on se laisse aller lors de quelques minutes de rire libre. Il faut dire que, devant notre écran, on se prend vite au jeu. Une parenthèse qui fait clairement du bien!

Infos: www.joiederire.be

