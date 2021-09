Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar) a inauguré mardi son tout nouveau toit-terrasse, comme l'avait imaginé le célèbre architecte Victor Horta dans ses plans d'origine pour l'institution. Ce nouvel espace, uniquement accessible lors d'événements spécifiques, offre une vue imprenable sur le Palais royal et la ville basse de Bruxelles.

Après deux ans de travaux, la Régie des Bâtiments et Bozar ont terminé la restauration des toits plats du musée du côté de la rue Ravenstein et de la rue Baron Horta. Imaginée par l'architecte Victor Horta dans ses plans d'origine pour le Palais des Beaux-Arts, en 1928, la terrasse panoramique n'avait encore jamais été concrétisée.

"Nous partions avec deux contraintes: il fallait isoler et régler d'importants problèmes d'infiltration d'eau", explique le directeur des opérations de Bozar, Albert Wastiaux.

La terrasse, qui s'étend sur quelque 250 m2, offre une vue panoramique de la ville, depuis le Palais royal à l'hôtel de Ville jusqu'à la Basilique de Koekelberg. Les architectes en charge des travaux ont veillé à la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite.

Terrasse panoramique Bozar. © Belga

Deux studios ont par ailleurs été aménagés dans le Penthouse afin d'accueillir des artistes en résidence pendant leur travail sur des productions de Bozar.

Présente à l'inauguration, la ministre en charge des Institutions culturelles fédérales, Sophie Wilmès, a souligné "le travail remarquable" qui a été fait. "Bozar est un haut lieu de culture qui participe au rayonnement international de notre capitale. C'est une carte de visite pour l'art et l'histoire, mais aussi pour l'étranger", a-t-elle affirmé.

La restauration des toits plats et leur transformation en toit-terrasse ont été financées par la Régie des Bâtiments à hauteur de 2,35 millions d'euros. "Des projets comme celui-ci ont toute leur place dans le monde nouveau que nous construisons", a conclu le secrétaire d'Etat de tutelle, Mathieu Michel.

