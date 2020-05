Ca y est, l'arum titan (Amorphophallus titanum) est redevenu la star du Jardin botanique de Meise! Malheureusement, le Palais des Plantes, et donc aussi le conservatoire où se trouve l'arum titan, est fermé au public. Mais grâce à deux vidéos, vous pouvez revivre sa floraison depuis chez vous: en images, et sans odeur !

Depuis 2008, l'arum titan - star du Jardin botanique de Meise - attire des milliers de visiteurs venus admirer la plus grande "fleur" du monde.

"La floraison de l'arum titan (Amorphophallus titanum) est un événement exceptionnel si l'on considère que la plante ne fleurit que pendant 72 heures et dégage un parfum particulier et malodorant qui attire les pollinisateurs dans son environnement naturel : les forêts tropicales de Sumatra", explique le Jardin botanique.

La plante nécessite une humidité élevée et une chaleur constante d'au moins 24 °C. Durant sa croissance, le gros tubercule, qui peut peser jusqu'à 130 kg, produit soit une énorme feuille de 2 à 6 m de haut, soit une "fleur" géante de 1,5 à 3m de haut.

La fleur-cadavre

L'inflorescence se compose d'un gigantesque épi de fleurs jaunâtres droit - le nom scientifique Amorphophallus titanum signifie "phallus de titan" - entouré d'une bractée rouge foncé aux plis gracieux. À la base de l'épi se trouve une bande de petites fleurs femelles rosâtres et, au-dessus, une bande de fleurs mâles jaune pâle. Dès que les fleurs femelles sont mûres pour la pollinisation, l'épi se réchauffe et commence à répandre une odeur nauséabonde - un mélange entre le cadavre, le fromage rance et le poisson pourri. C'est pourquoi les Indonésiens l'appellent la "fleur-cadavre".

L'odeur attire de loin les abeilles pollinisatrices, qui pensent avoir trouvé un cadavre. Certains insectes pollinisateurs viennent de rendre visite à un autre arum titan et sont donc couverts de pollen. Ils plongent profondément dans l'inflorescence et pollinisent les fleurs femelles. La forme particulière de l'inflorescence les empêche de s'échapper immédiatement. Plusieurs heures plus tard, les fleurs mâles sont mûres et libèrent leur pollen. Les abeilles ainsi recouvertes se fient alors à l'odeur pour trouver un autre arum titan situé à des kilomètres de là, et l'histoire se répète. Les fleurs femelles fécondées se transforment en baies rouges qui sont consommées par les oiseaux. Ceux-ci répandent les graines grâce à leurs selles.

Dixième floraison

La première floraison d'un arum titan dans notre pays a eu lieu du 5 au 7 août 2008. C'est maintenant la dixième fois que cette plante fleurit au Jardin Botanique de Meise.

Malheureusement, le Palais des Plantes, et donc aussi le conservatoire où se trouve l'arum titan, a été fermé au public en raison du Covid-19 et des mesures de sécurité prises par le Conseil national de sécurité . Il serait cependant dommage de ne pas laisser le public profiter de cette floraison exceptionnelle. C'est pourquoi le Jardin Botanique Meise vous partage cet événement ... via deux vidéos ! "Depuis votre propre salon, vous pouvez suivre l'ouverture de la fleur... Avec l'image et sans l'odeur"!

Depuis 2008, l'arum titan - star du Jardin botanique de Meise - attire des milliers de visiteurs venus admirer la plus grande "fleur" du monde."La floraison de l'arum titan (Amorphophallus titanum) est un événement exceptionnel si l'on considère que la plante ne fleurit que pendant 72 heures et dégage un parfum particulier et malodorant qui attire les pollinisateurs dans son environnement naturel : les forêts tropicales de Sumatra", explique le Jardin botanique. La plante nécessite une humidité élevée et une chaleur constante d'au moins 24 °C. Durant sa croissance, le gros tubercule, qui peut peser jusqu'à 130 kg, produit soit une énorme feuille de 2 à 6 m de haut, soit une "fleur" géante de 1,5 à 3m de haut.L'inflorescence se compose d'un gigantesque épi de fleurs jaunâtres droit - le nom scientifique Amorphophallus titanum signifie "phallus de titan" - entouré d'une bractée rouge foncé aux plis gracieux. À la base de l'épi se trouve une bande de petites fleurs femelles rosâtres et, au-dessus, une bande de fleurs mâles jaune pâle. Dès que les fleurs femelles sont mûres pour la pollinisation, l'épi se réchauffe et commence à répandre une odeur nauséabonde - un mélange entre le cadavre, le fromage rance et le poisson pourri. C'est pourquoi les Indonésiens l'appellent la "fleur-cadavre".L'odeur attire de loin les abeilles pollinisatrices, qui pensent avoir trouvé un cadavre. Certains insectes pollinisateurs viennent de rendre visite à un autre arum titan et sont donc couverts de pollen. Ils plongent profondément dans l'inflorescence et pollinisent les fleurs femelles. La forme particulière de l'inflorescence les empêche de s'échapper immédiatement. Plusieurs heures plus tard, les fleurs mâles sont mûres et libèrent leur pollen. Les abeilles ainsi recouvertes se fient alors à l'odeur pour trouver un autre arum titan situé à des kilomètres de là, et l'histoire se répète. Les fleurs femelles fécondées se transforment en baies rouges qui sont consommées par les oiseaux. Ceux-ci répandent les graines grâce à leurs selles. La première floraison d'un arum titan dans notre pays a eu lieu du 5 au 7 août 2008. C'est maintenant la dixième fois que cette plante fleurit au Jardin Botanique de Meise.Malheureusement, le Palais des Plantes, et donc aussi le conservatoire où se trouve l'arum titan, a été fermé au public en raison du Covid-19 et des mesures de sécurité prises par le Conseil national de sécurité . Il serait cependant dommage de ne pas laisser le public profiter de cette floraison exceptionnelle. C'est pourquoi le Jardin Botanique Meise vous partage cet événement ... via deux vidéos ! "Depuis votre propre salon, vous pouvez suivre l'ouverture de la fleur... Avec l'image et sans l'odeur"!