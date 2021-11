Inauguré en mai dernier sur le Meir d'Anvers, le Studio 100 Story Studio se présente comme le "premier cinéma immersif de Belgique". Comprenez: un cinéma qui immerge littéralement le spectateur dans un film d'animation, grâce à une multitude de projecteurs permettant d'afficher des images à 360°, sur l'ensemble des murs et du sol.

Au moment d'écrire ces lignes, c'est le film "Bestemming Atlantis"("Destination Atlantide ") qui était proposé. Le synopsis? Nous voilà embrigadé dans une équipe archéologique, partie sur les traces de la mythique cité antique. Si le film n'est désormais plus à l'affiche et a été remplacé par d'autres histoires, la thématique était idéale pour voir de quoi le cinéma immersif est capable. Et nous n'avons pas été déçus: pendant une petite heure, muni d'un casque audio, nous avons déambulé à travers un parcours cinématographique de cinq salles, plongeant tantôt dans les fonds marin, tantôt dans l'immensité de l'espace, avant de marcher sur un sol instable s'effondrant sur la lave ou de nous asseoir dans un vaisseau spatial! Certains effets de lumière se sont avérés somptueux, notamment le final qui nous en a mis plein les yeux. Êtes-vous prêt à devenir aussi petit qu'une abeille et à partir à l'aventure? Le spectacle actuellement projeté dans cette salle en 360° est "Maya en het Honingfeest" ("Maya et le festival du miel"). Dans cette nouvelle histoire, les spectateurs font un voyage dans le monde merveilleux des insectes, découvrent comment est fabriqué le miel et dansent dans la ruche à l'occasion du grand festival du miel. Le public visé est ici résolument familial: les enfants adorent, mais certains ados et adultes resteront peut-être un peu sur leur faim...