Soif d'apprendre? Envie de jouir d'une escapade culturelle en famille? La Wallonie regorge de musées aux collections chargées d'Histoire. Voici une petite sélection d'expositions à ne pas manquer ces prochaines semaines.

"Égypte. Éternelle passion", à la découverte d'un symbole marquant (Morlanwelz)

Depuis 2000 ans, l'Égypte passionne! Elle ne cesse de nous attirer, de nous intriguer, de nous inspirer et de nous faire rêver. L'exposition "Égypte. Éternelle passion" explore la fascination exercée par l'Égypte ancienne sur notre imaginaire. Le visiteur n'y trouvera donc pas des antiquités égyptiennes, mais des oeuvres de diverses époques qui reflètent les fantasmes générés par la terre des Pharaons. Grâce à cette expo, le Musée royal de Mariemont aborde également l'un des symboles les plus marquants de l'Égypte ancienne: le cercueil et une multitude de personnes présente dans le processus de création et durant la vie de l'objet.

© Musée royal de Mariemont

Infos: jusqu'au 16 avril 2023. Musée royal de Mariemont, 100 chaussée de Mariemont, 7140 Morlanwelz. Tarifs: 8€.

"L' Lieux et Liens", dans les souvenirs d'un artiste (Charleroi)

Artiste belge connu pour ses peintures à l'huile colorées et spontanées, Jean-Pierre Ransonnet évoque dans ses toiles ses souvenirs d'enfance autour des lieux, des relations sociales et de Lierneux. Cette exposition "l' lieux et liens" met en lumière une période moins connue de sa vie d'artiste durant laquelle il s'essaie, avec humour et ironie, à de nouvelles techniques telles que la photographie et l'écriture.

© BPS22

Infos: jusqu'au 23 avril 2023. BPS22, 22 Boulevard Solvay, 6000 Charleroi. Tarifs: 6€.

"Fossiles et Fictions", voyage entre les origines de la vie et son évolution (Louvain-La-Neuve)

À partir de la collection de paléontologie des vertébrés de l'UCLouvain, l'exposition "Fossiles & fictions" vous emmène dans un passionnant voyage entre les origines de la vie et son devenir. Elle vous invite à réfléchir sur l'impact que notre civilisation laissera en matière d'écologie, de déchets et de technologies. Elle nous permet également d'entreprendre un incroyable voyage dans la longue histoire de l'évolution, au travers de la diversité d'un monde aujourd'hui disparu.

© Musée L

Infos: jusqu'au 14 mai 2023. Musée L, 3 Place des Sciences, 1348 Louvain-la-Neuve. Tarifs: 8€.

"Dieux d'Egypte", les Faiseurs d'Egypte en puissance (Arlon)

Quiconque s'est un jour intéressé aux dieux égyptiens a pu ressentir une certaine confusion face à ceux-ci. Les dieux égyptiens sont en effet très nombreux et certains d'entre eux partagent des apparences similaires. L'exposition "Dieux d'Égypte" vise précisément à éclairer ce que représente la notion, complexe, du "divin" en Égypte ancienne. Des statuettes de bronze, de pierre ou de faïence, des amulettes, des reproductions de peintures de tombes, un moulage de relief ou encore un cercueil en bois inviteront le visiteur à explorer notamment le panthéon des dieux égyptiens classiques: Isis, Hathor, Anubis, Bastet, Osiris...

© Musée royal de Mariemont

Infos: jusqu'au 14 mai 2023. Ancien Palais de Justice d'Arlon, 2 Place Léopold, 6700 Arlon. Tarifs: 6€.

"Identités décoloniales. De l'Afrique à Mons", concilier histoire et mémoire (Mons)

L'exposition parcourt l'histoire de la colonisation belge au Congo, au Rwanda et au Burundi, à travers une quarantaine de témoignages récoltés durant un an dans la région montoise. En association avec l'artiste Pitcho Womba Konga, cette exposition vous propose de vous interroger sur la question coloniale et ses enjeux actuels.

© Mons Memorial Museum

Infos: jusqu'au 21 mai 2023. Mons Memorial Museum, 51 Boulevard Dolez, 7000 Mons. Tarifs: 9€.

