Le slow travel vise à redonner tout son sens au voyage, en prenant le temps de s'imprégner des lieux traversés. Loin des formules all-in, ce concept de vacances nécessite beaucoup de planification en amont. Histoire de rassurer les néophytes, la plateforme Slowby propose des voyages personnalisés.

En 1879, l'écrivain écossais Robert-Louis Stevenson, l'auteur de "L'île au trésor", sortait un curieux ovni littéraire, relatant son épopée en solitaire à travers le Massif Central français. Dans "Voyage avec un âne dans les Cévennes", l'homme de lettres écrivait qu'il ne voyageait pas "pour atteindre un endroit précis, mais pour marcher : simple plaisir de voyager". Un idéal aujourd'hui bien souvent zappé par les vacanciers : le voyage proprement dit se limite à quelques heures d'avion ou de voiture, la destination seule - exotique, si possible - ayant de l'importance.

Depuis quelques années, pourtant, le concept du "voyage pour le voyage" refait surface. Le "slow travel" vise à redonner ses lettres de noblesse au fait de voyager: l'idée est de se déplacer en véhicules lents et non motorisés (à pied, à vélo, en kayak...) afin de prendre le temps de s'imprégner des paysages traversés, de faire des rencontres et de découvrir les lieux en profondeur. Sans pour autant partir très loin. "Le problème, c'est que planifier ce type de voyage reste assez complexe, explique Manon Brulard, co-créatrice de Slowby. Il faut bien préparer ses itinéraires en amont, trouver des endroits où dormir, se préparer un programme des choses à voir... Aujourd'hui, malheureusement, il est plus facile de s'organiser un city-trip de trois jours à Barcelone qu'un itinéraire d'une semaine à vélo à travers la Belgique." De quoi décourager ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure pour la première fois...

© Welcome to my garden

Une surprise clé sur porte

Ouverte en mars dernier, la plateforme Slowby vise justement à venir en aide aux débutants désireux de s'initier au slow travel en Belgique. L'idée est de leur proposer un itinéraire sur mesure, en fonction de leur profil et de leurs envies. "Nous commençons par vous demander toute une série de renseignements, développe Manon Brulard. Votre profil de voyageur (en famille, en couple, ou en solitaire, par exemple), le nombre de jours que vous aimeriez partir (de 2 à 7 jours), la gare la plus proche de chez vous, le coin que vous aimeriez découvrir... A partir de là, nous faisons appel à la communauté de Welcome to my garden, 200 personnes qui ouvrent leur jardin aux tentes des voyageurs, pour établir le programme personnalisé. Il s'agit vraiment d'un travail collaboratif." Pour le moment, seuls des itinéraires à vélo sont proposés, avec nuitées sous tente dans des jardins, mais des programmes de voyage à pied devraient être disponibles sous peu.

Si une check list du matériel nécessaire pour partir à l'aventure est rapidement transmise, le programme détaillé du voyage n'est fourni que quelques jours avant le départ, pour ménager l'effet de surprise. "En cas de question ou de problème durant le voyage, nous restons disponibles via Whatsapp. L'idée est vraiment de mettre les gens en confiance, de leur fournir une expérience de slow travel qui leur donnera l'envie de poursuivre dans cette voie et, par la suite, de créer eux-mêmes leurs itinéraires et leurs programmes." Le service Slowby n'est pas gratuit, mais reste très abordable : comptez 35€/adulte/jour, 15€/enfant/jour. Une partie de cette somme est par ailleurs réinvestie dans le développement du tourisme durable ou "régénératif".

© Welcome to my garden

Plus d'infos & réservations : https ://slowby.travel/

En 1879, l'écrivain écossais Robert-Louis Stevenson, l'auteur de "L'île au trésor", sortait un curieux ovni littéraire, relatant son épopée en solitaire à travers le Massif Central français. Dans "Voyage avec un âne dans les Cévennes", l'homme de lettres écrivait qu'il ne voyageait pas "pour atteindre un endroit précis, mais pour marcher : simple plaisir de voyager". Un idéal aujourd'hui bien souvent zappé par les vacanciers : le voyage proprement dit se limite à quelques heures d'avion ou de voiture, la destination seule - exotique, si possible - ayant de l'importance.Depuis quelques années, pourtant, le concept du "voyage pour le voyage" refait surface. Le "slow travel" vise à redonner ses lettres de noblesse au fait de voyager: l'idée est de se déplacer en véhicules lents et non motorisés (à pied, à vélo, en kayak...) afin de prendre le temps de s'imprégner des paysages traversés, de faire des rencontres et de découvrir les lieux en profondeur. Sans pour autant partir très loin. "Le problème, c'est que planifier ce type de voyage reste assez complexe, explique Manon Brulard, co-créatrice de Slowby. Il faut bien préparer ses itinéraires en amont, trouver des endroits où dormir, se préparer un programme des choses à voir... Aujourd'hui, malheureusement, il est plus facile de s'organiser un city-trip de trois jours à Barcelone qu'un itinéraire d'une semaine à vélo à travers la Belgique." De quoi décourager ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure pour la première fois...Ouverte en mars dernier, la plateforme Slowby vise justement à venir en aide aux débutants désireux de s'initier au slow travel en Belgique. L'idée est de leur proposer un itinéraire sur mesure, en fonction de leur profil et de leurs envies. "Nous commençons par vous demander toute une série de renseignements, développe Manon Brulard. Votre profil de voyageur (en famille, en couple, ou en solitaire, par exemple), le nombre de jours que vous aimeriez partir (de 2 à 7 jours), la gare la plus proche de chez vous, le coin que vous aimeriez découvrir... A partir de là, nous faisons appel à la communauté de Welcome to my garden, 200 personnes qui ouvrent leur jardin aux tentes des voyageurs, pour établir le programme personnalisé. Il s'agit vraiment d'un travail collaboratif." Pour le moment, seuls des itinéraires à vélo sont proposés, avec nuitées sous tente dans des jardins, mais des programmes de voyage à pied devraient être disponibles sous peu.Si une check list du matériel nécessaire pour partir à l'aventure est rapidement transmise, le programme détaillé du voyage n'est fourni que quelques jours avant le départ, pour ménager l'effet de surprise. "En cas de question ou de problème durant le voyage, nous restons disponibles via Whatsapp. L'idée est vraiment de mettre les gens en confiance, de leur fournir une expérience de slow travel qui leur donnera l'envie de poursuivre dans cette voie et, par la suite, de créer eux-mêmes leurs itinéraires et leurs programmes." Le service Slowby n'est pas gratuit, mais reste très abordable : comptez 35€/adulte/jour, 15€/enfant/jour. Une partie de cette somme est par ailleurs réinvestie dans le développement du tourisme durable ou "régénératif".