Il était une fois une ville qui se réveillait au tourisme: Sfax. Et un archipel perdu au large avec ses palmeraies, ses villages blancs, sa pêche ancestrale et ses felouques : les Kerkennah...

Si Sfax n'est pas la première ville à laquelle on pense lors d'une visite ou d'un circuit en Tunisie, celle-ci révèle cependant ses charmes dès qu'on découvre la médina, construite au Moyen-âge et dont le labyrinthe n'a pas changé. Une fois franchie l'une des nombreuses portes, il est bon s'y perdre. Avec son dédale d'échoppes, de petits métiers, de marchands de fruits et de victuailles, avec ses étalages d'ustensiles, ses forgerons, ses salons de thé et ses commerces en tous genres, la médina compte également quelques auberges de charme et restaurants au coeur de ses ruelles cernées de hauts murs blancs...

...