Jusqu'au 9 juin, la Semaine bio vous permet de découvrir des dizaines d'exploitations et d'initiatives bio partout en Wallonie et à Bruxelles.

Même si elle est loin d'être devenue majoritaire, l'agriculture biologique connaît une belle progression ces dernières années en Wallonie : rien qu'en 2018, 117 fermes s'y sont converties. La Région compte désormais 1743 fermes certifiées, soit une exploitation sur sept. D'ici 2020, on pourrait même en compter près de 2.000, qui devraient occuper environ 18% de la surface agricole utile.

La "Semaine du bio" permet de mettre en lumière les exploitants qui ont fait le choix d'une agriculture ou d'un élevage plus durables et respectueux de l'environnement, ainsi que les artisans désireux d'utiliser de tels produits. Cette année, l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W) a décidé de mettre l'accent "sur la conjugaison entre l'agriculture biologique et le choix de produits locaux, préconisant ainsi les valeurs de proximité, de respect de la nature et des saisons." Tout au long de la semaine, près de 200 activités sont organisées un peu partout sur les territoires wallon et bruxellois. Au programme : visites de brasseries, de fromageries, d'exploitations vinicoles ou agricoles, de pépinières, de points de vente spécialisés ou encore de chocolaterie... mais aussi conférences, débats, dégustations ou ateliers pratiques (cuisine, zéro déchet...). De quoi favoriser les rencontres et les échanges entre acteurs du secteur et grand public !

Pour connaître les activités proches de chez vous, rien de plus simple : il vous suffit consulter le programme ou de vous rendre sur le site de l'Apaq-W : grâce à son moteur de recherche, celui-vous permettra de sélectionner les activités par jours et/ou par lieux.