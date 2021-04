Le SPW Environnement lance l'outil Sanisol, un nouveau site internet destiné à ceux qui entretiennent un potager sur un sol présentant d'éventuelles contaminations aux métaux lourds.

Un nouveau site contre les risques sanitaires

Le site permettra aux jardiniers "d'évaluer et de réduire les risques sanitaires liés d'une part à la fréquentation d'un sol potentiellement pollué et, d'autre part, à la consommation de produits issus d'une activité de jardinage", indique le SPW.

Sanisol permet, sur base de recommandations et via plusieurs laboratoires, de réaliser une analyse du sol. L'usager peut introduire les résultats en ligne et sélectionner, grâce à une interface graphique, les fruits et légumes qu'il compte cultiver. Il recevra ensuite une série de recommandations personnalisées, notamment adaptés à son âge.

Réalisé par les universités de Liège et de Louvain, la société d'intérêt public SPAQuE, l'Issep, le laboratoire de la province de Liège et l'asbl Espace Environnement, le projet a pour objectif la détermination des teneurs limites en métaux lourds dans le sol en vue d'assurer la qualité commerciale des productions végétales en Wallonie et la gestion des risques pour les producteurs.

"Il m'importait, en cette saison de reprise du travail dans les potagers, de permettre à chacun de cultiver et consommer ses fruits et légumes en toute sécurité, a commenté la ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier.

A quoi reconnaît-on une pollution du sol?

Si un sol pollué n'est pas toujours visible à l'oeil nu, certains éléments facilement détectables peuvent indiquer une pollution du sol :

des remblais ou des talus contenant des débris de démolition ou d'autres déchets de construction peuvent indiquer une pollution du sol aux métaux lourds;

peuvent indiquer une pollution du sol aux métaux lourds; la présence de cendres (ou de morceaux goudronneux) peut laisser présager une pollution aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), qui sont des polluants provenant de la combustion incomplète de matières organiques telles que les carburants, le bois, le tabac;

(ou de morceaux goudronneux) peut laisser présager une pollution aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), qui sont des polluants provenant de la combustion incomplète de matières organiques telles que les carburants, le bois, le tabac; un film d'huile qui apparait sur une flaque d'eau peut être le signe d'un sol pollué aux carburants, solvants ou huiles de graissage

qui apparait sur une flaque d'eau peut être le signe d'un sol pollué aux carburants, solvants ou huiles de graissage un grand axe routier ou une entreprise potentiellement polluante situés à proximité du potager

Plus d'infos sur Sanisol

