Que peut-on faire en plein confinement durant un automne ensoleillé ? Une seule activité, loin de la foule et du virus : se promener en pleine nature. L'office du tourisme de Flandre-Orientale, Toerisme Oost-Vlaanderen, lance deux nouvelles pistes balisées pour les randonneurs dans le pays de Waes : le "Canal de Moer" et le "Pays inondé de Saeftinghe".

Le pays du Waes, situé entre Gand et Anvers, est une région d'une grande diversité naturelle. Vous pouvez vous promener dans des polders, des forêts, des prairies, des landes, le long de ruisseaux ou de rivières et même dans des plaines inondables. Cette région doit sa diversité à la proximité de l'Escaut et de l'Escaut occidental. L'être humain a également joué un rôle important. La lutte contre les inondations et la montée des eaux a donné lieu à des digues, des polders, des ruisseaux et des prairies.

"Les atouts du pays de Waes sont un secret de polichinelle", déclare Leentje Grillaert, présidente de Toerisme Oost-Vlaanderen. "Les ornithologues et les amoureux de la nature connaissent bien la région, mais pour la plupart des gens, c'est surtout une région idéale pour le cyclisme. Avec le lancement de nos deux pistes, nous ouvrons également les portes du pays de Waes aux randonneurs. Elles offrent pas moins de 240 km de sentiers balisés. Ces pistes sont toujours un avantage. Vous tracez un itinéraire sur une carte papier ou sur notre planificateur d'itinéraire en ligne, vous suivez les panneaux sur le terrain et vous savez que vous arriverez toujours à bon port".

Via ces pistes, vous pouvez découvrir les polders autour de Prosperdorp, les criques de Saleghem et Moerbeke-Waas, et les prairies du Canal de Moer autour du domaine provincial de Puyenbroeck, ainsi que le charmant village d'Eksaarde.

© DR

Le pays du Waes, situé entre Gand et Anvers, est une région d'une grande diversité naturelle. Vous pouvez vous promener dans des polders, des forêts, des prairies, des landes, le long de ruisseaux ou de rivières et même dans des plaines inondables. Cette région doit sa diversité à la proximité de l'Escaut et de l'Escaut occidental. L'être humain a également joué un rôle important. La lutte contre les inondations et la montée des eaux a donné lieu à des digues, des polders, des ruisseaux et des prairies."Les atouts du pays de Waes sont un secret de polichinelle", déclare Leentje Grillaert, présidente de Toerisme Oost-Vlaanderen. "Les ornithologues et les amoureux de la nature connaissent bien la région, mais pour la plupart des gens, c'est surtout une région idéale pour le cyclisme. Avec le lancement de nos deux pistes, nous ouvrons également les portes du pays de Waes aux randonneurs. Elles offrent pas moins de 240 km de sentiers balisés. Ces pistes sont toujours un avantage. Vous tracez un itinéraire sur une carte papier ou sur notre planificateur d'itinéraire en ligne, vous suivez les panneaux sur le terrain et vous savez que vous arriverez toujours à bon port".Via ces pistes, vous pouvez découvrir les polders autour de Prosperdorp, les criques de Saleghem et Moerbeke-Waas, et les prairies du Canal de Moer autour du domaine provincial de Puyenbroeck, ainsi que le charmant village d'Eksaarde.