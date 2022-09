Drenthe est l'endroit idéal pour faire un safari dans les bois, se balader en compagnie d'un berger ou suivre un cours de cuisine sauvage...

Tourbières, fossés, végétation dense... Un safari dans les bois de Drentse Hondsrug au volant d'une voiturette électrique équipée de pneus tout-terrain est une expérience unique. Un parcours de quelques heures permet de découvrir une grande partie des bois et des landes. La région de Hondsrug s'est formée à l'époque glaciaire de Saale, il y a cent cinquante mille ans environ. "Un énorme glacier a provoqué la formation d'échines verticales, créant un paysage unique en Europe raconte Harrie Wolters d'Eko-tours." Ce n'est pas un hasard si la région a été décrétée Unesco Global Geopark. Les glaciers ont charrié de Scandinavie des mégalithes qui ont servi a érigé des dolmens (Hunebedden), comme le célèbre Dolmen D27 dont la plus grosse pierre pèse plus de 20 tonnes. Surélevée par rapport aux marécages environnants, la route provinciale N34 traverse de vastes étendues herbacées. Le long de la Hunze, une rivière qui serpente dans la région, Leah Groeneweg et Tim Horneman de l'organisation In Het Wilde Weg proposent une balade-découverte dans la nature. Après avoir admiré le bastion des castors sur la rivière, nous voilà partis pour une cueillette sauvage le long du cours d'eau. Stellaire intermédiaire, pissenlit et oseille commune font merveille en salade. Égopode podagraire, gléchome lierre terrestre, menthe aquatique et lamier sont également très appréciés. Leah et Tim n'hésitent pas à ajouter du gléchome pour relever le goût de la soupe aux lentilles préparée au feu de camp. "Nous essayons de conscientiser les visiteurs de l'utilité de la nature", lance Leah. C'est aussi la mission que s'est donnée Neils Tiktak qui a troqué sa casquette de graphiste pour celle de berger à Orvelte. Il prend soin de 450 moutons de Schoonebeek, une race très rare. "Les moutons empêchent la colonisation herbeuse et favorisent la biodiversité ", raconte Niels." Lin, son border collie, ne perd pas les moutons des yeux. "Ce don pour le gardiennage des moutons s'appelle the eye. Les chiots qui le manifestent dès leur plus jeune âge font d'excellents chiens de berger." Niels aimerait organiser des randonnées en compagnie du troupeau en collaboration avec le garde forestier. En attendant, il ne voit aucune objection à ce que nous fassions un bout de chemin ensemble. "C'est une façon originale de parler de nos animaux et de l'importance de la gestion des sites naturels"