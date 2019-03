Rouge-gorge : faites-le venir dans votre jardin

Pourquoi le rouge-gorge reste-t-il dans votre jardin?

Si un rouge-gorge a élu domicile dans votre jardin, c'est qu'il s'y sent en sécurité et que la nourriture y est abondante. Une haie en mélange, un tas de compost, du paillage dans les massifs, un muret en pierre sèche et un point d'eau font toujours son bonheur. Bien qu'il défende bec et ongles son territoire, votre présence ne le perturbe pas. Commencez à bêcher le potager, à remuer le tas de compost ou à biner un massif et voilà votre rouge-gorge qui sautille à vos pieds. Au menu: vers, araignées et petits invertébrés qui grouillent en surface. Comment rêver meilleur auxiliaire!

Quelle nourriture lui offrir?

En période de froid, le rouge-gorge au plastron gonflé devient plus sociable. Sur la mangeoire, il partage volontiers son repas avec la mésange ou le moineau. S'il lui arrive de picorer de petites graines, il préfère les boules de graisse pleines d'énergie. Pour le gâter de temps à autre, offrez-lui un pain d'insectes séchés vendu en jardinerie.

Que faire pour améliorer son environnement?

Dans votre jardin, plantez des arbustes qui, comme le pyracantha, le cornouiller, le fusain, le prunellier et le sureau, portent de petites baies vitaminées dont le rouge-gorge raffole. Vous pouvez aussi enfoncer des piquets dans le potager et sur la pelouse qui lui serviront de perchoir sécurisé.

Comment l'aider à se reproduire?

En zone urbaine, ce semi-cavernicole trouve difficilement des cavités dans les vieux arbres ou dans les murs pour se nicher. Si au début d'année, les couples se forment, ils cherchent en mars/avril un endroit où s'installer. C'est donc le moment de placer un nichoir ouvert dans votre jardin. Fixez-le à une hauteur comprise entre 1,50m et 3m du sol contre un arbre ou un mur. Orientez l'ouverture au sud ou au sud-est.

Connaissez-vous ses chants?

Qu'un chat ou un concurrent s'aventure sur son territoire et votre rouge-gorge lance un "tic-tic-tic" sec et aigu. Avec ce cri d'alarme et sa posture défensive, ailes abaissées et queue agitée, les intrus n'en mènent pas large. Tandis que son gazouillis mélodieux et doux marque sa satisfaction, comme un porte-bonheur qui réchauffe nos coeurs dès la mi-janvier.

Le saviez-vous? 'Erithacus rubecula' est son nom scientifique.

Il pèse entre 16 et 22g et mesure 14cm de long.

Son espérance de vie est de trois à dix ans.

Le mâle et la femelle ont la même couleur de plumage.

Auteur : Pierre-Yves Nédélec (NT-F.com)