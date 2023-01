Les amateurs de road trip veulent surtout voir les beautés de la nature et passer des vacances actives, selon le spécialiste de la location de voitures Sunny Cars. Cette année, de nouvelles destinations semblent particulièrement en vogue: la Norvège, le Mexique, les Açores et l'Islande.

"Notre quête toujours plus grande de nature et de vacances actives peut expliquer la progression de certaines destinations par rapport à 2019, année prépandémie", estime Sunny Cars, spécialiste de la location de voitures. Parmi les destinations fort appréciées des amateurs de road trip, on retrouve:

la Norvège , un pays douze fois plus grand que la Belgique et comptant deux fois moins d'habitants: trois points forts qui font de ce pays une destination idéale pour y passer plusieurs jours: grande sensation d'espace, nature somptueuse, littoral infini.

, un pays douze fois plus grand que la Belgique et comptant deux fois moins d'habitants: trois points forts qui font de ce pays une destination idéale pour y passer plusieurs jours: grande sensation d'espace, nature somptueuse, littoral infini. La péninsule du Yucatán au Mexique se prête également parfaitement à un road trip: jouissez de ses plages de sable blanc, ses cénotes cachés et ses villes hautes en couleur. Son climat agréable ne vous laissera pas indifférent, surtout si vous souhaitez fuire le froid hivernal!

se prête également parfaitement à un road trip: jouissez de ses plages de sable blanc, ses cénotes cachés et ses villes hautes en couleur. Son climat agréable ne vous laissera pas indifférent, surtout si vous souhaitez fuire le froid hivernal! Les Açores montent sur la troisième marche du podium : cet archipel portugais est lui aussi connu pour sa splendide nature. Ses îles sont un paradis pour les randonneurs, mais on peut également y observer les baleines, découvrir de charmants villages et jouir des bienfaits des bains thermaux.

montent sur la troisième marche du podium : cet archipel portugais est lui aussi connu pour sa splendide nature. Ses îles sont un paradis pour les randonneurs, mais on peut également y observer les baleines, découvrir de charmants villages et jouir des bienfaits des bains thermaux. Enfin, l'Islande est une destination particulièrement prisée: ses paysages à couper le souffle et ses grands espaces séduisent tous les amoureux de la nature. Venez admirer les aurores boréales en hiver et le soleil de minuit en été!

Destinations hivernales ensoleillées et côte ouest américaine

Outre ces quatre nouvelles destinations qui remontent aujourd'hui dans le classement, on retrouve les pays classiques à ne pas manquer si on est amateur de road trip. En hiver, dirigez-vous plutôt vers l'Espagne, les États-Unis et l'Afrique du Sud.

En Espagne , des villes comme Malaga, Tenerife et Alicante sont particulièrement populaires à l'heure actuelle, en raison notamment des températures hivernales et des prix élevés du gaz que l'on connait chez nous.

, des villes comme Malaga, Tenerife et Alicante sont particulièrement populaires à l'heure actuelle, en raison notamment des températures hivernales et des prix élevés du gaz que l'on connait chez nous. Aux États-Unis, la côte ouest reste pour beaucoup la destination ultime pour un road trip, avec ses superbes parcs nationaux, son littoral impressionnant et des villes comme San Francisco et Los Angeles.

la côte ouest reste pour beaucoup la destination ultime pour un road trip, avec ses superbes parcs nationaux, son littoral impressionnant et des villes comme San Francisco et Los Angeles. L'Afrique du Sud pourrait également vous plaire. L'un des circuits les plus populaires à réaliser lors d'un road trip assurément la route des Jardins qui vous emmène du Cap à Port Elizabeth en traversant des réserves naturelles et des plages magnifiques. La route du Panorama dans le nord-est est également incontournable pour les amateurs de vues à couper le souffle et de formations rocheuses originales.

Mieux vaut réserver à l'avance

En ce moment, Sunny Cars observe une tendance claire aux réservations anticipées. La pénurie de voitures de location et les hausses de prix semblent donc pousser les voyageurs à réserver leur voiture plus tôt, dès qu'ils projettent leurs vacances. Par ailleurs, Sunny Cars s'attend aussi en 2023 à ce que les prix des voitures de location soient plus élevés qu'avant la pandémie, car la disponibilité dans les pays les plus populaires ne va pas augmenter tout de suite.

Source: Sunny Cars

"Notre quête toujours plus grande de nature et de vacances actives peut expliquer la progression de certaines destinations par rapport à 2019, année prépandémie", estime Sunny Cars, spécialiste de la location de voitures. Parmi les destinations fort appréciées des amateurs de road trip, on retrouve:Outre ces quatre nouvelles destinations qui remontent aujourd'hui dans le classement, on retrouve les pays classiques à ne pas manquer si on est amateur de road trip. En hiver, dirigez-vous plutôt vers l'Espagne, les États-Unis et l'Afrique du Sud. En ce moment, Sunny Cars observe une tendance claire aux réservations anticipées. La pénurie de voitures de location et les hausses de prix semblent donc pousser les voyageurs à réserver leur voiture plus tôt, dès qu'ils projettent leurs vacances. Par ailleurs, Sunny Cars s'attend aussi en 2023 à ce que les prix des voitures de location soient plus élevés qu'avant la pandémie, car la disponibilité dans les pays les plus populaires ne va pas augmenter tout de suite.Source: Sunny Cars