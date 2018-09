Rêvez à l'opéra urbain "Décrocher la Lune"

Plus que jamais participative, cette 7e édition de "Décrocher la Lune", opéra urbain mis en scène par Luc Petit avec la complicité de Franco Dragone, s'annonce grandiose, promettent les organisateurs. Il s'agira de regarder dans le rétroviseur pour voir le chemin parcouru mais aussi de faire un instantané sur le visage actuel de La Louvière et surtout de s'interroger sur ce que la Ville deviendra dans les 50 années à venir. Ces allers-retours entre ces trois dimensions constituent les piliers de cette nouvelle édition qui sera notamment marquée par une grande parade lumineuse évoquant l'évolution du paysage louviérois.

Des Géants et des Vieux

Le spectacle met ainsi à l'honneur la Ville mais aussi ses quartiers, ses anciennes communes qui portent une histoire collective, une vie associative, un folklore... Une identité forte incarnée par de nouveaux personnages imaginés et fabriqués par les citoyens. Ainsi, sept nouveaux Géants à tête d'animaux emblématiques des quartiers ont vu le jour de même que sept "Vieux", des marionnettes à taille humaine incarnant l'âme des anciens quartiers de la ville. Ces acteurs sont accompagnés par les artistes des cinq compagnies lunaires nées dans le sillage des précédentes éditions.

Une fresque vivante

Le comédien Olivier Leborgne sera le Louviérois d'honneur et narrateur de ce spectacle magique. Musiciens, chanteurs, funambules, échassiers, danseuses aériennes et des centaines d'autres danseurs entendent vous faire rêver lors de cette soirée d'anniversaire ! Au total, 800 artistes, professionnels et amateurs, se joindront au géant Sancho Gilles dans sa folle ascension pour aller décrocher la Lune et décrocher des sourires sur le visage des spectateurs...

"Décrocher la Lune", place communale, place Maugrétout et nouveau théâtre de La Louvière. Le samedi 29 septembre dès 21h. Infos :064 26 15 00 www.decrocherlalune.eu