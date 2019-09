Grâce à des oeuvres uniques et des installations, cette exposition entend rectifier le cliché d' "âge sombre" lié au début de l'époque médiévale.

En 476, l'Empire romain d'Occident s'effondre plongeant la plus grande partie de l'Europe dans les ténèbres... C'est, en tout cas, la version souvent évoquée quand on parle du "haut Moyen Âge". Or, la vie ne s'est évidemment pas arrêtée à la fin de la domination romaine: la multitude de nouveaux Etats de tailles diverses mène à une multiplication des migrations, des contacts et des échanges. Le visage de l'Europe change radicalement durant cette période aussi dynamique que captivante!

...