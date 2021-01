Pour éviter que le trafic international de voyageurs n'accélère à nouveau la propagation du covid, le Comité de concertation a décidé de durcir les règles de voyage.

Le Comité de concertation a constaté que le nombre de contaminations était actuellement moins élevé dans notre pays que dans les autres. De même, l'évolution du nombre de cas confirmés est plus favorable chez nous qu'à l'étranger. À cela s'ajoutent des indications sérieuses d'un nouveau variant du covid nettement plus contagieux, circulant au Royaume-Uni pour le moment.

Durcir le ton ?

"Les règles en vigueur actuellement ne sont pas assez solides et sûres. Nous ne pouvons pas nous permettre un système basé uniquement sur la bonne volonté de la population à ce stade", a déclaré l'infectiologue Erika Vlieghe.

"Nous avons l'impression que nous allons revivre les évènements de février-mars", a-t-elle expliqué, en évoquant les nombreux voyageurs qui, au printemps, ont facilité la propagation du virus en Belgique après leur retour de vacances. De nombreuses personnes ont en effet voyagé durant les vacances hivernales.

"Ce système (Passenger Locator Form) a été mis en place en été, à une époque où la circulation du Covid-19 était beaucoup moins importante. Il s'agit d'un système vulnérable aux abus. Nous ne pouvons pas nous le permettre à ce stade de l'épidémie", souligne-t-elle.

Le gouvernement fédéral et les entités fédérées ont donc décidé de durcir les règles de voyage, de la façon suivante:

Quarantaine obligatoire après un séjour de plus de 48 heures en zone rouge

Tous les séjours en zone rouge seront désormais considérés comme des contacts à haut risque. À compter du 31 décembre 2020, toute personne (résidents et non-résidents) de retour en Belgique après un séjour d'au moins 48 heures en zone rouge devra donc se placer en quarantaine. La quarantaine peut uniquement prendre fin moyennant un test PCR négatif effectué le septième jour de quarantaine. Cette mesure s'applique pour le moment jusqu'au 15 janvier.

Dans quelques cas seulement, de strictes exceptions ont été prévues :

pour les personnes qui exercent des fonctions critiques dans des secteurs essentiels, le travail peut être autorisé sur le lieu d'emploi moyennant une attestation de l'employeur;

les étudiants sont autorisés à interrompre exceptionnellement leur quarantaine pour présenter un examen (uniquement pour présenter l'examen);

Test PCR au retour en Belgique, le premier et le septième jour

Les résidents de retour d'une zone rouge et y ayant séjourné plus de 48 heures doivent obligatoirement se faire tester le premier jour et le septième jour de la quarantaine. Les personnes recevront à leur retour un sms qui leur permettra de se présenter dans un centre de test. À Brussels Airport, la capacité de test sera encore accrue pour permettre aux voyageurs arrivant en Belgique de se faire tester d'emblée volontairement. Aux aéroports de Charleroi et à la gare de Bruxelles-Midi, la capacité de test sera développée.

Contrôles renforcés pour les retours de l'étranger

Un effort particulier sera consenti pour renforcer le contrôle du respect de ces mesures dans le cadre du trafic transfrontalier, notamment le remplissage du Passenger Location Form et le test négatif obligatoire que doivent présenter les non-résidents.

Ces mesures plus strictes viennent s'ajouter aux décisions du Comité de concertation qui prévoyaient notamment un contrôle plus rigoureux du Passenger Locator Form et, depuis le 25 décembre 2020, un test négatif à présenter par les non-résidents séjournant dans notre pays.

Le Comité de concertation a constaté que le nombre de contaminations était actuellement moins élevé dans notre pays que dans les autres. De même, l'évolution du nombre de cas confirmés est plus favorable chez nous qu'à l'étranger. À cela s'ajoutent des indications sérieuses d'un nouveau variant du covid nettement plus contagieux, circulant au Royaume-Uni pour le moment."Les règles en vigueur actuellement ne sont pas assez solides et sûres. Nous ne pouvons pas nous permettre un système basé uniquement sur la bonne volonté de la population à ce stade", a déclaré l'infectiologue Erika Vlieghe."Nous avons l'impression que nous allons revivre les évènements de février-mars", a-t-elle expliqué, en évoquant les nombreux voyageurs qui, au printemps, ont facilité la propagation du virus en Belgique après leur retour de vacances. De nombreuses personnes ont en effet voyagé durant les vacances hivernales. "Ce système (Passenger Locator Form) a été mis en place en été, à une époque où la circulation du Covid-19 était beaucoup moins importante. Il s'agit d'un système vulnérable aux abus. Nous ne pouvons pas nous le permettre à ce stade de l'épidémie", souligne-t-elle.Le gouvernement fédéral et les entités fédérées ont donc décidé de durcir les règles de voyage, de la façon suivante:Tous les séjours en zone rouge seront désormais considérés comme des contacts à haut risque. À compter du 31 décembre 2020, toute personne (résidents et non-résidents) de retour en Belgique après un séjour d'au moins 48 heures en zone rouge devra donc se placer en quarantaine. La quarantaine peut uniquement prendre fin moyennant un test PCR négatif effectué le septième jour de quarantaine. Cette mesure s'applique pour le moment jusqu'au 15 janvier.Dans quelques cas seulement, de strictes exceptions ont été prévues :Les résidents de retour d'une zone rouge et y ayant séjourné plus de 48 heures doivent obligatoirement se faire tester le premier jour et le septième jour de la quarantaine. Les personnes recevront à leur retour un sms qui leur permettra de se présenter dans un centre de test. À Brussels Airport, la capacité de test sera encore accrue pour permettre aux voyageurs arrivant en Belgique de se faire tester d'emblée volontairement. Aux aéroports de Charleroi et à la gare de Bruxelles-Midi, la capacité de test sera développée.Un effort particulier sera consenti pour renforcer le contrôle du respect de ces mesures dans le cadre du trafic transfrontalier, notamment le remplissage du Passenger Location Form et le test négatif obligatoire que doivent présenter les non-résidents.Ces mesures plus strictes viennent s'ajouter aux décisions du Comité de concertation qui prévoyaient notamment un contrôle plus rigoureux du Passenger Locator Form et, depuis le 25 décembre 2020, un test négatif à présenter par les non-résidents séjournant dans notre pays.