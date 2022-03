Les abeilles, les syrphes et les papillons sont essentiels pour nos écosystèmes, pour la production de nourriture et pour le bien-être de l'homme. Raison pour laquelle les autorités belges ont développé une stratégie nationale visant à offrir un meilleur avenir à ces pollinisateurs. Leurs objectifs? Augmenter la population d'insectes pollinisateurs de 50% et réduire de moitié le nombre d'espèces sur le déclin d'ici à 2030.

"C'est un objectif certes ambitieux, mais réalisable, si tous les acteurs dans les Régions se mettent à 100 %", précise Marc Peeters, coordinateur du groupe de travail Pollinisateur (GTP) et attaché à l'Institut des sciences naturelles.

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie concentre ses recommandations sur trois piliers sur lesquels s'appuient des plans d'actions mis en place par les Régions:

rendre l'agriculture et l'horticulture favorables aux pollinisateurs,

rendre les villes, les infrastructures et les espaces, eux aussi, favorables aux pollinisateurs,

améliorer les connaissances sur l'état des pollinisateurs et les causes de leur déclin et favoriser la sensibilisation à ces sujets

Le coordinateur salue que "de plus en plus de communes et de Villes mettent en oeuvre une stratégie sans pesticides pour la gestion des terrains publics, avec parfois un fauchage tardif. Cela permet la floraison de beaucoup plus de fleurs et de plantes, ce qui contribue à améliorer la situation".

Vous aussi, protégez les insectes

Les citoyens peuvent aussi oeuvrer à leur niveau, poursuit Marc Peeters. "Il y a quelques gestes très simples à faire : éviter d'utiliser des pesticides et des engrais chimiques chez soi, participer aux actions comme 'en mai, tonte à l'arrêt' lancée par Le Vif, soutenir l'agriculture biologique durable en achetant des fruits et légumes de saison", indique Marc Peeters.

Pour accueillir chaleureusement les abeilles dans votre jardin, pensez également à cultiver certaines plantes qui vont les attirer: la lavande, la sauge, le crocus... Faites de votre pelouse un paradis pour les insectes!

Sans compter que les insectes jouent un rôle prépondérant dans le bien-être de votre jardin. Avec vos efforts pour les attirer chez vous, votre jardin n'en sera que plus beau. Outre l'abeille, il en existe bien d'autres qui sont les amis des jardiniers: le bourdon ou le papillon, par exemple, qui assurent la pollinisation et la reproduction des fleurs. Ou encore les coccinelles, qui régulent et limitent le nombre de pucerons, de chenilles ou d'acariens qui peuvent parfois faire des dégâts à vos plantes.

Plus d'un tiers des espèces d'abeilles sauvages ont aujourd'hui disparu en Belgique.

"C'est un objectif certes ambitieux, mais réalisable, si tous les acteurs dans les Régions se mettent à 100 %", précise Marc Peeters, coordinateur du groupe de travail Pollinisateur (GTP) et attaché à l'Institut des sciences naturelles. Pour atteindre ces objectifs, la stratégie concentre ses recommandations sur trois piliers sur lesquels s'appuient des plans d'actions mis en place par les Régions:Le coordinateur salue que "de plus en plus de communes et de Villes mettent en oeuvre une stratégie sans pesticides pour la gestion des terrains publics, avec parfois un fauchage tardif. Cela permet la floraison de beaucoup plus de fleurs et de plantes, ce qui contribue à améliorer la situation". Les citoyens peuvent aussi oeuvrer à leur niveau, poursuit Marc Peeters. "Il y a quelques gestes très simples à faire : éviter d'utiliser des pesticides et des engrais chimiques chez soi, participer aux actions comme 'en mai, tonte à l'arrêt' lancée par Le Vif, soutenir l'agriculture biologique durable en achetant des fruits et légumes de saison", indique Marc Peeters. Pour accueillir chaleureusement les abeilles dans votre jardin, pensez également à cultiver certaines plantes qui vont les attirer: la lavande, la sauge, le crocus... Faites de votre pelouse un paradis pour les insectes!Sans compter que les insectes jouent un rôle prépondérant dans le bien-être de votre jardin. Avec vos efforts pour les attirer chez vous, votre jardin n'en sera que plus beau. Outre l'abeille, il en existe bien d'autres qui sont les amis des jardiniers: le bourdon ou le papillon, par exemple, qui assurent la pollinisation et la reproduction des fleurs. Ou encore les coccinelles, qui régulent et limitent le nombre de pucerons, de chenilles ou d'acariens qui peuvent parfois faire des dégâts à vos plantes. Plus d'un tiers des espèces d'abeilles sauvages ont aujourd'hui disparu en Belgique.