Le Jardin botanique de Meise a dépassé la barre des 200.000 visiteurs annuels en 2021, annonce-t-il dans un communiqué. Il s'agit d'un record, selon le domaine brabançon, qui explique ce succès par le besoin croissant du public de renouer avec la nature dans un contexte de crise sanitaire.

En 2021, 227.689 personnes, individuelles, en famille ou en groupe, ont franchi les portes du jardin des plantes, un bilan qui prend de l'ampleur d'année en année. "Ce succès est le fruit du dynamisme et de l'investissement des employés, collaborateurs et bénévoles", s'est réjoui l'administrateur général du Jardin botanique, Steven Dessein. "L'année écoulée a également été exceptionnelle au niveau scientifique. La numérisation de l'herbier a été achevée, rendant accessibles plus de trois millions de spécimens sur notre portail en ligne."

© belgaimage

Deux entrées modernisées ont vu le jour en 2021, dont l'entrée principale "Impératrice Charlotte" doublée d'un centre d'information touristique et d'une boutique, note le Jardin botanique de Meise. Les visiteurs ont également pu découvrir de nouveaux jardins comme le Jardin culinaire, le Jardin médiéval ou le Jardin des senteurs et des couleurs, mais aussi de nouvelles expositions, poursuit-il. Enfin, la première phase de l'Arche verte, un nouveau complexe de serres, abrite désormais les collections de plantes vivantes sensibles au gel.

Près de l'Entrée Impératrice Charlotte se trouve notre jardin médiéval. Il s'agit d'une reconstitution d'un jardin... Posted by Jardin botanique Meise on Saturday, September 4, 2021

Cette Arche verte devrait être finalisée en 2022 pour les 225 ans du domaine. Elle comportera un centre d'information sur les activités du Jardin botanique dans le domaine de la conservation de la biodiversité végétale.

