Pommes et poires se cueillent à l'automne, mais quand et comment exactement ?

Les conseils de Jean-Luc Wanzoul, professeur au Centre Technique Horticole de Gembloux :

Vous voulez consommer les fruits rapidement (quelques jours/semaines après récolte) ?

Pour offrir les meilleures qualités gustatives, les variétés dites "de conservation" doivent être cueillies le plus tard possible, soit juste avant les premières gelées (sans tenir compte des gelées blanches).

Les autres variétés doivent par contre être cueillies dès qu'elles parviennent à maturité. Au-delà de son goût caractéristique, un fruit mature possède des pépins de couleur foncée et se détache facilement de l'arbre. Attention : les fruits véreux doivent être cueillis en priorité car ils maturent plus vite. Après avoir ôté la partie abîmée, ils serviront en tant que fruit cuit ou transformé en jus.

Vous désirez conserver les fruits le plus longtemps possible, pour une consommation durant la mauvaise saison ?

Vérifiez que les variétés que vous possédez sont bien "de conservation". Cueillez les fruits quand ils sont encore fermes, que les pépins commencent seulement à se colorer et que les fruits se détachent mais tiennent encore un peu à l'arbre. Cueillez avec délicatesse, sans faire de coup, uniquement les fruits sains : ce sont les seuls qui se conserveront.

Conservez les fruits entre 3 et 4° C (ou à la cave, jusque 12°C, pour les variétés anciennes) et passez régulièrement enlever les fruits qui se tachent. Pommes et poires doivent être conservées séparément.

