Pour profiter d'un repas gastronomique à la maison, rien de tel que de bons légumes frais. Et pourquoi pas les cuisiner au four? Voici trois idées de recettes à préparer et déguster sans modération!

Pizza au chou-fleur

Pour 4 pers. - 20 min. + 30 min

Pour 4 pers. - 20 min. + 30 min1. Préchauffez le four à 200°C. 2. Réduisez le chou-fleur en purée, incorporez-y les oeufs, le fromage, l'ail pressé, salez et de poivrez. Façonnez une boule de pâte et abaissez-la sur une plaque à pizza chemisée de papier de cuisson et faites cuire, à blanc, au four pendant 15 min.3. Coupez en rondelles les champignons et les oignons. Coupez les boules de mozzarella en deux. Nappez-le fond de pizza de pesto et garnissez de de champignons, d'oignons et de mozzarella. Salez et poivrez. 4. Enfournez à nouveau la pizza pendant 15 minutes, jusqu'à ce qu'elle soit légèrement dorée. Ajoutez du cerfeuil ciselé et servez.Pour 4 pers. - 15 min. + 50 min1. Beurrez le fond d'un moule de cuisson et foncez-y la pâte à quiche. Préchauffez le four à 180°C.2. Emincez l'oignon et l'ail. Faites revenir au beurre et ajoutez les lardons. Dès que ceux-ci sont dorés, retirez du feu et faites-y cuire les épinards. Garnissez ensuite le fond de quiche.3. Mélangez dans un saladier le cheddar, la crème liquide, la crème épaisse et les oeufs battus en omelette. Assaisonnez de sel, poivre et noix de muscade.4. Versez cet appareil sur les lardons et les épinards, et enfournez la quiche pendant 15 minutes. Baissez la température à 160°C et poursuivez la cuisson pendant 35 minutes. Pour 4 pers. - 20 min1. Rincez les filets de lieu noir et séchez-les. Préchauffez le four à 180°C.2. Disposez les épinards dans un plat. Salez et poivrez le poisson, posez-le sur les épinards. Ajoutez l'huile d'olive et le vin blanc.3. Déchirez les boules de mozzarella et répartissez-les sur le poisson. Enfournez le tout pendant 8 minutes. Garnissez de poivre rose et servez.Egalement délicieux avec du colin, du merlan ou du haddock