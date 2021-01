À l'occasion de la fête de l'Épiphanie, le 6 janvier, on partage traditionnellement une galette des Rois. La recette diffère pourtant d'une région à l'autre. Tour d'horizon.

L'Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre l'arrivée des rois mages avec leurs offrandes devant le petit Jésus-Christ. À cette occasion, on déguste en famille un gâteau, dans lequel est dissimulée une fève. Celui qui trouve la fève dans sa part de gâteau a alors l'honneur de porter une couronne toute la journée. Cette tradition ancestrale n'est pas seulement célébrée en Belgique, mais également dans plusieurs autres pays. Et chacun a sa propre recette : la roscón de reyes d'Espagne (appelée Tortell de reyes en Catalogne), le bolo rei du Portugal, la vasilopita de Grèce, le banitsa de Bulgarie et le King cake du sud des États-Unis.

Dans nos régions, la galette des rois est une pâte feuilletée classique fourrée à la frangipane. Mais ce n'est pas le cas partout.

La galette des Rois classique

Ingrédients

2 rouleaux de pâte feuilletée prêts à l'emploi

125 g de beurre ramolli

125 g de poudre d'amande

125 g de sucre semoule

2 oeufs entiers

1 jaune d'oeuf

1 fève

À vos fourneaux

Faites préchauffer le four à 200 ° C.

Dans un bol, mélanger la poudre d'amande, le sucre et le beurre. Battez ensuite les oeufs un par un dans le mélange jusqu'à obtenir un appareil lisse et crémeux.

Saupoudrez un peu de farine dans un moule à gâteau rond d'un diamètre de 24 cm. Découpez un cercle de la même taille dans une des deux pâtes feuilletées. Placez la pâte dans le moule à gâteau et percez quelques trous dans la pâte.

Versez la garniture à la frangipane que vous venez de préparer au centre de la pâte et enfoncez-y la fève.

Battez le jaune d'oeuf avec un peu d'eau. Badigeonnez le bord (environ 1,5 cm) de la feuille de pâte feuilletée avec cette préparation.

Découpez un cercle légèrement plus petit dans la deuxième pâte feuilletée et placez-le sur la garniture. Badigeonnez également le bord de la couche supérieure de la pâte avec le jaune d'oeuf battu. Fermez le gâteau en repliant et en pressant les bords de la pâte.

Faites un trou au milieu de la pâte pour que l'air puisse s'échapper. Mouillez toute la surface avec le reste du jaune d'oeuf.

Enfournez le gâteau dans un four préchauffé à 200-220° C pendant quinze minutes. Réduisez la température du four à 175° C et laissez le gâteau cuire pendant encore vingt minutes.

La brioche des rois provençale

Ingrédients

130 g de beurre ramolli

60 g de sucre glace

2 sachets de sucre vanillé

200 g de fruits confits

500 g de farine de blé

5 jaunes d'oeuf

1 cuillère à café d'extrait de fleur d'oranger

20 g de levure de boulanger fraîche

3 cuillères à café de sucre perlé

le zeste d'une orange

une fève

Brioche des rois - Provence © iStock

À vos fourneaux

Dissolvez la levure fraîche dans un demi-verre d'eau tiède.

Versez la farine dans un bol et faites un puits au centre. Dans ce puits, ajoutez 4 jaunes d'oeufs, le sucre glace et le sucre vanillé.

Découpez le beurre en petits morceaux et ajoutez-le dans le puits. Humidifez avec la levure.

Mélangez la préparation à la main et pétrissez la pâte jusqu'à obtenir une belle boule.

Ajoutez le zeste d'orange et l'arôme de fleur d'oranger. Pétrissez à nouveau. Insérez la fève dans la pâte, reformez une boule et laissez reposer pendant 6 heures dans un endroit frais.

Préchauffer le four à 200 ° C. Roulez la pâte jusqu'à obtenir une longue saucisse bien épaisse, et joignez les deux extrémités afin d'obtenir une couronne. Placez la pâte sur une plaque à pâtisserie farinée et badigeonnez-la avec les jaunes d'oeufs restants que vous avez battus avec un peu d'eau.

Décorez la pâte avec les fruits confits. Faites cuire la préparation au four à 200 ° C pendant 25 à 30 minutes. Enfin, saupoudrez la brioche avec du sucre perlé.

Le roscón de reyes espagnole

Ingrédients

400 g de farine

4 oeufs

100 g de beurre

100 g de sucre

1 cuillère à café de levure

1/4 de litre de lait

le zeste d'un citron

fruit confit

une fève

Roscon de Reyes - Espagne © iStock

À vos fourneaux

Dissolvez la levure dans un peu de lait. Ajoutez ensuite un quart de la farine. Mélangez bien le tout et formez une boule de pâte. Couvrez-la d'un torchon et laissez-la lever pendant environ 2 heures jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume.

Entre-temps, mélangez les ingrédients suivants dans un autre bol: le reste de la farine, 3 oeufs, le sucre, le reste du lait, le beurre et le zeste de citron. Pétrissez bien le tout, jusqu'à formation d'une pâte compacte.

Assemblez les 2 pâtes, pétrissez à nouveau et couvrez. La pâte doit maintenant lever pendant environ 2 heures dans un endroit sec.

Pétrissez une dernière fois la pâte et disposez-la sur une plaque à pâtisserie farinée. Enfoncez la fève dans la pâte et donnez à la pâte sa forme caractéristique de couronne. Déposez les fruits confits sur la pâte. Puis badigeonnez le tout de jaune d'oeuf. Enfin, recouvrez le gâteau de glaçage (mélange de sucre glace et d'eau). Faites cuir le roscón pendant 20 minutes, dans un four préchauffé à 160 ° C.

L'Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre l'arrivée des rois mages avec leurs offrandes devant le petit Jésus-Christ. À cette occasion, on déguste en famille un gâteau, dans lequel est dissimulée une fève. Celui qui trouve la fève dans sa part de gâteau a alors l'honneur de porter une couronne toute la journée. Cette tradition ancestrale n'est pas seulement célébrée en Belgique, mais également dans plusieurs autres pays. Et chacun a sa propre recette : la roscón de reyes d'Espagne (appelée Tortell de reyes en Catalogne), le bolo rei du Portugal, la vasilopita de Grèce, le banitsa de Bulgarie et le King cake du sud des États-Unis.Dans nos régions, la galette des rois est une pâte feuilletée classique fourrée à la frangipane. Mais ce n'est pas le cas partout.IngrédientsÀ vos fourneauxFaites préchauffer le four à 200 ° C. Dans un bol, mélanger la poudre d'amande, le sucre et le beurre. Battez ensuite les oeufs un par un dans le mélange jusqu'à obtenir un appareil lisse et crémeux.Saupoudrez un peu de farine dans un moule à gâteau rond d'un diamètre de 24 cm. Découpez un cercle de la même taille dans une des deux pâtes feuilletées. Placez la pâte dans le moule à gâteau et percez quelques trous dans la pâte.Versez la garniture à la frangipane que vous venez de préparer au centre de la pâte et enfoncez-y la fève.Battez le jaune d'oeuf avec un peu d'eau. Badigeonnez le bord (environ 1,5 cm) de la feuille de pâte feuilletée avec cette préparation.Découpez un cercle légèrement plus petit dans la deuxième pâte feuilletée et placez-le sur la garniture. Badigeonnez également le bord de la couche supérieure de la pâte avec le jaune d'oeuf battu. Fermez le gâteau en repliant et en pressant les bords de la pâte. Faites un trou au milieu de la pâte pour que l'air puisse s'échapper. Mouillez toute la surface avec le reste du jaune d'oeuf. Enfournez le gâteau dans un four préchauffé à 200-220° C pendant quinze minutes. Réduisez la température du four à 175° C et laissez le gâteau cuire pendant encore vingt minutes.IngrédientsÀ vos fourneauxDissolvez la levure fraîche dans un demi-verre d'eau tiède.Versez la farine dans un bol et faites un puits au centre. Dans ce puits, ajoutez 4 jaunes d'oeufs, le sucre glace et le sucre vanillé.Découpez le beurre en petits morceaux et ajoutez-le dans le puits. Humidifez avec la levure.Mélangez la préparation à la main et pétrissez la pâte jusqu'à obtenir une belle boule.Ajoutez le zeste d'orange et l'arôme de fleur d'oranger. Pétrissez à nouveau. Insérez la fève dans la pâte, reformez une boule et laissez reposer pendant 6 heures dans un endroit frais.Préchauffer le four à 200 ° C. Roulez la pâte jusqu'à obtenir une longue saucisse bien épaisse, et joignez les deux extrémités afin d'obtenir une couronne. Placez la pâte sur une plaque à pâtisserie farinée et badigeonnez-la avec les jaunes d'oeufs restants que vous avez battus avec un peu d'eau.Décorez la pâte avec les fruits confits. Faites cuire la préparation au four à 200 ° C pendant 25 à 30 minutes. Enfin, saupoudrez la brioche avec du sucre perlé.IngrédientsÀ vos fourneauxDissolvez la levure dans un peu de lait. Ajoutez ensuite un quart de la farine. Mélangez bien le tout et formez une boule de pâte. Couvrez-la d'un torchon et laissez-la lever pendant environ 2 heures jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume.Entre-temps, mélangez les ingrédients suivants dans un autre bol: le reste de la farine, 3 oeufs, le sucre, le reste du lait, le beurre et le zeste de citron. Pétrissez bien le tout, jusqu'à formation d'une pâte compacte.Assemblez les 2 pâtes, pétrissez à nouveau et couvrez. La pâte doit maintenant lever pendant environ 2 heures dans un endroit sec.Pétrissez une dernière fois la pâte et disposez-la sur une plaque à pâtisserie farinée. Enfoncez la fève dans la pâte et donnez à la pâte sa forme caractéristique de couronne. Déposez les fruits confits sur la pâte. Puis badigeonnez le tout de jaune d'oeuf. Enfin, recouvrez le gâteau de glaçage (mélange de sucre glace et d'eau). Faites cuir le roscón pendant 20 minutes, dans un four préchauffé à 160 ° C.