A l'occasion du grand recensement annuel des oiseaux de jardin, ces 29 et 30 janvier, ouvrez l'oeil pour transmettre vos observations à Natagora.

Pic vert, mésange charbonnière, pie bavarde, moineau friquet, merle noir... Voici quelques jolis volatiles que l'on peut observer dans nos arbres et sur nos pelouses. Une espèce, peut-être moins familière, à surveiller durant ce week-end sera le tarin des aulnes car, depuis le début de l'hiver, les ornithologues constatent déjà un bel afflux de ce petit granivore. "Cet oiseau proche du canari, bien que présent en faible effectif toute l'année dans certaines forêts ardennaises, apparaît en nombre sur tout le territoire en hiver, mais de manière fluctuante d'une année à l'autre, indique l'association. Le dernier 'hiver à tarins' était celui de 2007-2008. Il avait alors été noté dans plus de 8% des jardins par les participants au recensement. D'autres années, il avait à peine été vu dans plus d'1 jardin sur 100 !"

Identifier le tarin des aulnes

Comme son nom l'indique, le tarin aime particulièrement se nourrir des fruits de l'aulne, mais il ne dédaigne pas ceux des bouleaux et des mélèzes. Cet animal d'à peine plus de 10 cm s'observe souvent en bandes compactes de quelques individus à plusieurs centaines se nourrissant haut dans ces arbres, typiques des alignements arborés le long des cours d'eau. Mais il descend aussi régulièrement aux mangeoires, en petits groupes ou seul, précise Natagora. Le mâle adulte est assez facile à reconnaître: son plumage est un mélange de jaune, de vert, de noir et de blanc, il porte une calotte noire sur le dessus de la tête ainsi qu'une petite bavette de la même couleur sous le bec. Les femelles sont plus ternes et moins marquées.

A vos jumelles

Les données recueillies permettront aux spécialistes d'évaluer l'afflux de tarins des aulnes, à le mettre en perspective par rapport aux années précédentes et aussi de mieux comprendre les phénomènes particuliers qui touchent les espèces les plus communes. Pas de panique, des outils sont à votre disposition sur le site de Natagora pour apprendre à reconnaître les septante espèces d'oiseaux les plus fréquentes dans vos jardins. Habillez-vous chaudement et depuis votre jardin ou votre balcon, prenez note des invités plumés et encodez vos observations!

"Le grand recensement des oiseaux de jardin". Samedi 29/1 et dimanche 30/1, pendant quelques heures. Infos: https://oiseaux.natagora.be/

Pic vert, mésange charbonnière, pie bavarde, moineau friquet, merle noir... Voici quelques jolis volatiles que l'on peut observer dans nos arbres et sur nos pelouses. Une espèce, peut-être moins familière, à surveiller durant ce week-end sera le tarin des aulnes car, depuis le début de l'hiver, les ornithologues constatent déjà un bel afflux de ce petit granivore. "Cet oiseau proche du canari, bien que présent en faible effectif toute l'année dans certaines forêts ardennaises, apparaît en nombre sur tout le territoire en hiver, mais de manière fluctuante d'une année à l'autre, indique l'association. Le dernier 'hiver à tarins' était celui de 2007-2008. Il avait alors été noté dans plus de 8% des jardins par les participants au recensement. D'autres années, il avait à peine été vu dans plus d'1 jardin sur 100 !" Comme son nom l'indique, le tarin aime particulièrement se nourrir des fruits de l'aulne, mais il ne dédaigne pas ceux des bouleaux et des mélèzes. Cet animal d'à peine plus de 10 cm s'observe souvent en bandes compactes de quelques individus à plusieurs centaines se nourrissant haut dans ces arbres, typiques des alignements arborés le long des cours d'eau. Mais il descend aussi régulièrement aux mangeoires, en petits groupes ou seul, précise Natagora. Le mâle adulte est assez facile à reconnaître: son plumage est un mélange de jaune, de vert, de noir et de blanc, il porte une calotte noire sur le dessus de la tête ainsi qu'une petite bavette de la même couleur sous le bec. Les femelles sont plus ternes et moins marquées.Les données recueillies permettront aux spécialistes d'évaluer l'afflux de tarins des aulnes, à le mettre en perspective par rapport aux années précédentes et aussi de mieux comprendre les phénomènes particuliers qui touchent les espèces les plus communes. Pas de panique, des outils sont à votre disposition sur le site de Natagora pour apprendre à reconnaître les septante espèces d'oiseaux les plus fréquentes dans vos jardins. Habillez-vous chaudement et depuis votre jardin ou votre balcon, prenez note des invités plumés et encodez vos observations!