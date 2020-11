Dans son nouveau topo-guide, l'asbl des sentiers de Grande Randonnée (GR) propose une vingtaine de randonnées reliant chaque fois deux gares de Wallonie. De quoi laisser la voiture au garage et s'offrir une balade 100% verte.

Avant de partir en balade, il y a bien souvent un petit trajet en voiture, nécessaire pour se rendre sur un itinéraire balisé. Enfin, ça c'était avant ! L'asbl des Sentiers de grande Randonnée (GR) vient en effet de sortir un nouveau topo-guide proposant vingt nouveaux itinéraires d'une vingtaine de kilomètres chacun. Vingt balades ayant la particularité de relier à chaque fois deux gares de Wallonie, soit quarante gares au total, histoire de pouvoir délaisser l'auto.

"Ces itinéraires permanents, tracés et balisés sur GR ou GRP (GR de pays, NDLR), vous invitent à oxygéner votre quotidien, explique l'association. Ils vous emmèneront à la découverte du patrimoine de la Wallonie, de la richesse de ses paysages, de sa faune et de sa flore, de son histoire, de son architecture, de son terroir et de ses habitants. Vous pourrez vous imprégner des couleurs et ambiances de nos campagnes et découvrir quelques petites perles du territoire ! Et vous pourrez déjà profiter des paysages qui défileraient avant d'arriver dans la région où vous avez décidé de vous rendre ! Une manière avantageuse d'utiliser au mieux les possibilités offertes par la SNCB et votre Railpass Hello Belgium, pour pratiquer des parcours en ligne sur nos GR ou GRP."

Topo-Guide - 20 randonnées en ligne de gare à gare par les GR ou GRP. © Asbl des sentiers de Grande Randonnée

Le topo-guide "20 randonnées en ligne de gare en gare pour les GR ou les GRP" est achetable en format papier au prix de 16€, via le site de l'asbl des Sentiers de Grande Randonnée. Pour chaque randonnée, le topo-guide fournit une carte avec le tracé de l'itinéraire et les horaires des trains desservant les points de départ et d'arrivée.

Voici la liste des gares de départ et d'arrivée reprises dans le topo-guide: Province du Brabant wallon Archennes - Wavre (GRP 127) 22,8 km Céroux-Mousty - Villers-la-Ville (GR 121, 126 et GRP 127) 20,5 km La Roche - Nivelles (GR 121) 19,3 km Hoeilaart - Genval (GR 126 et GRP 127) 22,4 km 28 Province de Hainaut Labuissière - Landelies (GR 12 et 129) 21 km Silly - Enghien (GRP 123) 22,3 km Godarville - Piéton (GR 12) 18,8 km Blaton - Erbisoeul (GRP 123) 26 km 51 Province de Liège Rivage - Hamoir (GR 57) 19,2 km Angleur - Nessonvaux (GR 573) 21,1 km Dolhain - Pepinster (GR 573) 20,1 km Pepinster - Spa (GR 573) 22,9 km 75 Province de Luxembourg Grupont - Poix-Saint-Hubert (GR 14, 17 et GRP 151) 25,8 km Habay - Marbehan (GRP 151) 20,7 km Sy - Barvaux (GR 57) 22,1 km Vielsalm - Gouvy (GRP 571) 16 km 100 Province de Namur Walcourt - Philippeville (GR 12) 18,9 km Sart-Bernard - Andenne (GRP 575) 25,2 km Lustin - Namur (GR 126) 22,1 km Gendron - (Anseremme) - Dinant (GR 126) 22,5 (17) km

