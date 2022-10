Un repas itinérant au gré de la belle ville de Namur. Voilà une insolite façon de mêler plaisirs gustatifs et culturels à la découverte des vieux quartiers de la capitale wallonne.

Ce véritable rallye gourmand est proposé par une association de guides namurois à de petits groupes désireux de parcourir le riche patrimoine du centre de Namur, tout en découvrant de ci de là ses spécialités gastronomiques et ses meilleures adresses. Entre Meuse et Sambre, vous s...

Ce véritable rallye gourmand est proposé par une association de guides namurois à de petits groupes désireux de parcourir le riche patrimoine du centre de Namur, tout en découvrant de ci de là ses spécialités gastronomiques et ses meilleures adresses. Entre Meuse et Sambre, vous serez emmenés et portés par la verve d'un des guides professionnels de la ville. Le plus, c'est que chaque visite sera personnalisée. A vous de préciser au préalable vos envies, vos centres d'intérêt et votre budget. Mettez ensuite vos pas dans ceux de votre guide et laissez-vous "porter".Au fil du trajet culturel, il vous arrêtera aussi dans les adresses de bouche les plus emblématiques et réputées de Namur. A ceci près que votre repas sera fractionné. Apéritif, entrée, plat, dessert, chaque étape du dîner se dégustera dans un endroit différent. Grill des Tanneurs, Brasserie Fred, Arsène Café, DGust, Le Royal... votre tournée des grands ducs passera par les meilleures maisons. Ou comment multiplier les expériences gustatives en une seule journée! Les rallyes gourmands sont organisés sur demande, en journée ou en soirée, toute l'année. Maximum 25 personnes par groupe. Prévoir un forfait supplémentaire pour le guide en-dessous de 12 personnes. Possibilité de rallye en français, néerlandais, allemand, anglais, italien et espagnol.